به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از زنان و پزشکان افغانستان نوشت که طالبان با اعمال محدودیت‌های جدید، درمان زنان توسط پزشکان مرد را در بخش‌هایی از این کشور ممنوع کرده‌اند. این محدودیت‌ها زنان بیمار را در موقعیت‌های دشواری قرار داده و برخی از آنان را ناچار کرده است بدون دریافت خدمات درمانی به خانه بازگردند.

در این گزارش که با همکاری رسانه «زن‌تایمز» تهیه شده، آمده است که اگرچه طالبان ممنوعیت رسمی و علنی در این زمینه اعلام نکرده‌اند، اما شواهد و گفت‌وگو با پزشکان و بیماران نشان می‌دهد این دستور در ولایت‌های/استان‌های مختلف افغانستان اجرا می‌شود. دندان‌پزشکان گفته‌اند نیروهای امنیتی طالبان با بازرسی مراکز درمانی و تهدید پزشکان به زندان، اجرای این محدودیت را پیگیری می‌کنند.

ممنوعیت درمان زنان و نیمه‌تمام ماندن معالجه بیماران

گاردین در بخشی از گزارش خود به وضعیت زنی ۳۷ ساله به نام فریده اشاره کرده است که پس از بازگشت از ایران به هرات، به دلیل درد شدید دندان به یک درمانگاه در منطقه بکرآباد مراجعه کرد. دندان‌پزشک پس از معاینه به او گفت چند دندانش باید کشیده و با ایمپلنت یا دندان مصنوعی جایگزین شود. درمانگاه نیز برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای معالجه او تنظیم کرد و هزینه آن را پیشاپیش دریافت کرد.

با این حال، در سومین جلسه درمان و زمانی که قرار بود ایمپلنت‌ها نصب شوند، مسئولان درمانگاه به فریده گفتند فعلاً امکان ادامه درمان وجود ندارد و بعداً با او تماس خواهند گرفت. دو روز بعد، هنگامی که او با درمانگاه تماس گرفت، به وی اعلام شد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده است دندان‌پزشکان مرد دیگر اجازه درمان بیماران زن را ندارند.

سه ماه پس از این اتفاق، درمان فریده همچنان نیمه‌تمام مانده است. او در این مدت به دلیل مشکلات دندان نمی‌توانسته به‌درستی غذا بخورد و بنوشد.

ممنوعیت معاینه زنان حتی در شرایط اضطراری

بر اساس این گزارش، در بیشتر ولایت‌های افغانستان پزشکان مرد دستورها و بخشنامه‌هایی از طالبان دریافت کرده‌اند که آنان را از معاینه و درمان بیماران زن منع می‌کند. این محدودیت حتی خدمات اورژانسی را نیز در بر می‌گیرد و تنها در شرایط خاص، از جمله حضور محرم مرد بیمار یا انجام برخی اقدامات درمانی توسط پرستاران زن، امکان ارائه خدمات وجود دارد.

سمیم، جراحی با ۱۵ سال سابقه فعالیت در یک بیمارستان دولتی در شمال افغانستان، به گاردین گفته است: «ما اجازه نداریم مستقیماً بیماران زن را معاینه کنیم، زیرا محرم آنها نیستیم. فرقی نمی‌کند اقدام درمانی چقدر ساده باشد یا وضعیت بیمار تا چه اندازه بحرانی باشد.»

دندان‌پزشکان نیز گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی طالبان با یورش به مراکز درمانی، پزشکان مرد را تهدید می‌کنند که در صورت مشاهده بیماران زن در مطب‌هایشان، زندانی خواهند شد.

همچنین رحیمه، یکی از ساکنان استان کنر، گفته است یکی از بستگان سالمندش برای درمان دندان مجبور شده مسافت چندصد کیلومتری را تا شهر قندهار طی کند؛ زیرا پسرش در آن شهر درمانگاه دندان‌پزشکی داشته است. به گفته او، شوهر این زن معتقد بوده که مراجعه همسرش به دندان‌پزشکان مرد در کنر، به دلیل آشنایی آنان با خانواده، مایه شرمساری خواهد بود.

محدودیت هم‌زمان بر تحصیل و اشتغال زنان در حوزه پزشکی

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که طالبان از دسامبر ۲۰۲۴ تحصیل زنان در مؤسسات آموزش پزشکی را نیز ممنوع کرده‌اند. پزشکان بیمارستان‌ها به گاردین گفته‌اند که این گروه استخدام کارکنان زن را نیز در مراکز درمانی ممنوع کرده است.

از سوی دیگر، پزشکان زن که همچنان مشغول فعالیت هستند، ملزم به داشتن محرم شده‌اند. در یکی از موارد، زنی که همراه پدرش برای معاینه به مطبی مراجعه کرده بود، با وجود حضور محرم، مجبور شد برای دریافت خدمات درمانی منتظر بماند؛ زیرا پزشک اعلام کرده بود برای معاینه او باید یک بیمار زن دیگر به همراه محرمش حضور داشته باشد تا در صورت بروز مشکل به بیمار کمک کند.

گاردین تأکید کرده است که مجموع این محدودیت‌ها، از ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان در حوزه پزشکی تا جلوگیری از درمان آنان توسط پزشکان مرد، دسترسی زنان افغانستان به خدمات بهداشتی و درمانی را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.

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