به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با فرارسیدن ایام فاطمیه و مطالعه اتفاقات تلخ این ایام، برخی چنین فکر می‌کنند که اگر در گذشته بودند، از وقوع چنین حادثه دردناکی جلوگیری می‌کردند؛ اما با مطالعه دقیق‌تر تاریخ، می‌توان به این نتیجه رسید که همواره افرادی دیگری نیز با چنین طرز تفکری وجود داشتند اما در بزنگاه‌ها، امام را تنها گذاشتند.

این نکته حائر اهمیت است که گناه تماشای ظلم، کمتر از فعل ظالم نیست و صرف علم به حقیقت، منجر به دفاع از آن نمی‌شود؛ بلکه معرفت عمیق و دقیق، حرکت و پویایی به همراه دارد.

در این راستا حجت‌الاسلام حامد کاشانی با رویکردی معرفتی و کلامی، به تبیین جایگاه ائمه‌(ع) و بازخوانی واقعه فاطمیه می‌پردازد و مخاطب را به بازشناسی جایگاه امام و مسئولیت خود در برابر مظلومیت اهل‌بیت‌(ع) دعوت می‌کند.



شروط سه‌گانه امامت

وی به اصول سه‌گانه امامت پرداخت و گفت: اول، نصب الهی که به معنای انتخاب توسط خداست نه مردم؛ دوم، عصمت و پاک بودن از گناه؛ سوم هم علم الهی که از طریق تحصیل و مطالعه محقق نمی‌شود.

استاد حوزه علمیه بر اهمیت معرفت به جای شناخت سطحی تاکید کرد و بیان داشت: مثلاً اینکه امام رضا(ع) را فقط نوه پیامبر اکرم(ص) بدانیم، شناختِ ساده محسوب می‌شود، اما شناخت جایگاه الهی و حقانیت ایشان همان معرفت مورد تایید دین می‌باشد؛ لذا زیارت حقیقی نیز زیارت برای دیدار امام است، نه صرفاً حاجت‌ گرفتن.

حجت‌الاسلام کاشانی، فاطمیه را به مثابه یک اصل توحیدی معرفی کرد و بیان داشت: فاطمیه فراتر از حادثه‌ای تاریخیست و عملی سیاسی-اعتقادی محسوب می‌شود که یگانگی خداوند در قالب یگانگی امامت و ولایت تجلی می‌یابد. حضرت زهرا (س) با قبول رنج‌های فراوان، بر «نفی از غیرِ علی(ع)» تأکید کرد تا انحصار امامت در امیرالمومنین(ع) را نشان دهد.

گناه تماشای ظلم

وی به نقد سکوت و انفعال جامعه پرداخت و گفت: بی‌خیالی نسبت به مظلومیت اهل‌بیت(ع)، شراکت در ظلم محسوب می‌شود؛ لذا تماشای ظلم با عمل ظالم تفاوتی ندارد. هر فرد باید در حوزه نفوذ خود نقش‌آفرینی کند و روایتگری را منحصر در منبر رفتن نبیند؛ بلکه هر نوع فعالیت فرهنگی، هنری یا اجتماعی که یاد اهل‌بیت(ع) را زنده نگه دارد، پسندیده است.

استاد حوزه علمیه در پایان گفت: معرفت واقعی به امام(ع)، منجر به مسئولیت‌پذیری و نصرت می‌شود؛ لذا نباید به دنبال شناخت سطحی باشیم. درک حقانیت ولایت سبب خروج جامعه از حالت تماشاگری شده و آن را به سوی روایتگریِ حقیقتِ اهل بیت‌(ع) سوق می‌دهد تا از تکرار بی‌تفاوتی‌های تاریخی جلوگیری شود.

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