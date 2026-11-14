به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین قائیدی مدیر دفتر نجات ربوده‌شدگان ایزدی با اعلام آمار جدید ربوده‌شدگان ایزدی گفت: در جریان حمله گروه تروریستی داعش به منطقه سنجار و مناطق اطراف آن، ۶ هزار و ۴۱۷ نفر ربوده شدند که تلاش‌های مستمر دفتر نجات ربوده‌شدگان تاکنون به آزادی و نجات ۳ هزار و ۵۹۵ نفر از آنان منجر شده است.

وی با اشاره به وضعیت افرادی که همچنان مفقود هستند، اظهار کرد: بیش از نیمی از ۲ هزار و ۸۲۲ نفری که هنوز سرنوشتشان مشخص نشده، زنان و دختران هستند و شمار زیادی از کودکان نیز در میان ربوده‌شدگانی قرار دارند که تاکنون خبری از آنان به دست نیامده است.

مدیر دفتر نجات ربوده‌شدگان ایزدی درباره محل احتمالی نگهداری افراد مفقودشده گفت: بیشتر افرادی که در دوره گذشته نجات یافته‌اند، در سوریه حضور داشتند و احتمال می‌رود شمار زیادی از ربوده‌شدگانی که همچنان سرنوشتشان نامعلوم است نیز در خاک سوریه، به‌ویژه اردوگاه الهول، باشند.

قائیدی افزود: احتمال حضور برخی از این افراد در عراق و نزد خانواده‌های عناصر داعش نیز وجود دارد و نمی‌توان احتمال انتقال تعدادی از آنان به خارج از عراق و سوریه را منتفی دانست.

وی با تأکید بر ادامه عملیات جست‌وجو و پیگیری وضعیت ربوده‌شدگان تصریح کرد: این دفتر تمامی اطلاعات دریافتی از مناطق مختلف را بررسی می‌کند و تیم‌های خود را برای انجام تحقیقات و پیگیری‌های لازم به محل‌های مورد نظر اعزام می‌کند.

قائیدی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمرکز اصلی تلاش‌ها بر خاک سوریه است؛ زیرا همچنان شماری از ربوده‌شدگان ایزدی در این کشور حضور دارند.

گروه تروریستی داعش در ژوئن ۲۰۱۴ شهر موصل را به تصرف خود درآورد و در اوت همان سال حمله‌ای را به منطقه سنجار و اطراف آن آغاز کرد. این حمله با ارتکاب جنایات گسترده نسل‌کشی علیه جامعه ایزدی همراه بود و طی آن هزاران زن و دختر ربوده شدند و شمار زیادی از ساکنان منطقه نیز به قتل رسیدند یا آواره شدند.

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