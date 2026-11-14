به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای بحرین در بیانیه‌ای با انتقاد از تصمیم‌های مربوط به الزام برگزاری مراسم و شعائر دینی با مجوز حکومت، از مردم خواستند در نماز جماعت امامانی که چنین مجوزی دریافت می‌کنند، شرکت نکنند و در مجالس سخنرانی، عزاداری و دسته‌های مذهبی برگزارشده با مجوز حکومت نیز حضور نیابند.

علمای بحرین در این بیانیه تأکید کردند که همراهی با این تصمیم‌ها و پذیرش آنها، مشارکت عملی در آنچه تعرض به دین خوانده‌اند، محسوب می‌شود و هیچ عذری برای توجیه آن پذیرفته نیست.

در این بیانیه آمده است: اسلام از دیرباز هویت بحرین بوده و دین این کشور و منبع قانون‌گذاری آن به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، امور دینی و برگزاری شعائر اسلامی باید بر اساس احکام شریعت و از طریق فقهای مذاهب اسلامی تعیین شود، نه بر مبنای تصمیم‌های سیاسی و مجوزهای حکومتی.

امضاکنندگان بیانیه با تأکید بر اینکه مرجعیت در امور دینی تنها به حکم خداوند بازمی‌گردد، اعلام کردند که تصمیم‌گیری سیاسی درباره اجازه یا منع برگزاری شعائر دینی، به باور آنان، جایگاه شریعت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

علمای بحرین همچنین با حمایت از مواضع آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم درباره این موضوع، از مردم خواستند در برابر این تصمیم‌ها ایستادگی کنند و از پذیرش و همراهی با آنها خودداری ورزند.

در بخش دیگری از بیانیه، موضع شرعی امضاکنندگان درباره مراسمی که با مجوز حکومت برگزار می‌شود، به‌صراحت اعلام شده است: امام جماعتی که برای اقامه نماز مجوز دریافت کند، نباید امام جماعت قرار گیرد و پشت سر او نیز نباید نماز خواند؛ همچنین نباید از خطیبی که با مجوز فعالیت می‌کند برای سخنرانی دعوت کرد یا در مجلس او حضور یافت.

بر اساس این بیانیه، شرکت در مراسم عزاداری، مجالس مذهبی و دسته‌های دینی که با مجوز حکومت برگزار می‌شوند نیز مورد مخالفت علمای امضاکننده قرار دارد و آنان خواستار خودداری از حضور و حمایت از این برنامه‌ها شده‌اند.

علمای بحرین در پایان تأکید کردند که این موضع شامل همه افراد، بدون استثنا و فارغ از نسبت‌های خانوادگی و جایگاه اجتماعی آنان می‌شود و در این زمینه، ملاحظه‌کاری و سازش را جایز نمی‌دانند.

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