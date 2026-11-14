به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی روز جمعه، ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در مراسم سومین روز درگذشت پدر شهیدان لاهوتی که در مسجد جامع کومله برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر امام زمان(عج) و تسلیت درگذشت پدر بزرگوار دو شهید و یک جانباز به خانواده آن مرحوم، اظهار کرد: حضور در این مجلس فرصتی برای ادای احترام به خانواده‌ای است که در مسیر ایمان، ایثار و شهادت گام برداشته‌اند و این منطقه از استان گیلان نیز از خطه‌های مؤمنان و شهدا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نظام حکیمانه خلقت، اظهار کرد: خداوند متعال هر آنچه را آفریده، بر اساس حکمت آفریده است و هیچ چیزی در نظام آفرینش بیهوده و باطل نیست. خلقت آسمان‌ها و زمین بر اساس حق است و درباره آفرینش انسان نیز به‌صورت ویژه در قرآن کریم تأکید شده که انسان بیهوده آفریده نشده و به سوی پروردگار بازخواهد گشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات قرآن کریم درباره جایگاه انسان در نظام آفرینش، افزود: خداوند انسان را در بهترین ساختار آفریده و بزرگ‌ترین امانت را به او سپرده است؛ امانتی که آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها از پذیرش آن سرباز زدند، اما انسان مسئولیت حمل آن را پذیرفت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه همه موجودات و امکانات عالم برای بهره‌مندی انسان از فیض الهی فراهم شده است، تصریح کرد: در آموزه‌های دینی آمده است که خداوند همه چیز را برای انسان آفرید، اما انسان را برای خود قرار داد. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه انسان و مسئولیت بزرگی است که در مسیر کمال بر عهده دارد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه انسان برای زندگی موقت و فنا آفریده نشده است، خاطرنشان کرد: انسان از خانه‌ای به خانه دیگر منتقل می‌شود و باید برای رسیدن به حیات حقیقی و جاودانه تلاش کند. قرآن کریم این حقیقت را با دعوت به دارالسلام و اجابت دعوت خدا و پیامبر(ص) تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: اگر انسان بخواهد به حیات واقعی دست یابد، باید دعوت خداوند و رسول او را اجابت کند. حیات طیبه، همان زندگی پاک و حقیقی است که با ایمان و عمل صالح حاصل می‌شود و انسان با تقویت باورهای دینی و عمل به مقتضای ایمان خود می‌تواند به آن دست پیدا کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه شریفه «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» گفت: ایمان و عمل صالح دو رکن اساسی رسیدن به حیات طیبه هستند و انسان باید ایمان خود را تقویت و توسعه دهد تا آثار آن در اندیشه، اخلاق و رفتار او آشکار شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه اعمال و رفتار انسان دارای حقیقت و باطنی است که در عالم آخرت ظهور می‌کند، افزود: انسان در قیامت نتیجه واقعی اندیشه، اخلاق و اعمال خود را مشاهده خواهد کرد؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک یا بد انجام دهد، نتیجه آن را خواهد دید.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجسم اعمال در عالم قیامت، اظهار کرد: در روایات آمده است که نماز، روزه، زکات، حج و ولایت اهل‌بیت(ع) در عالم آخرت به صورت حقایقی نورانی برای انسان ظهور می‌کنند و هر یک از اعمال و باورهای انسان حقیقتی دارند که در آن عالم آشکار می‌شود.

وی تصریح کرد: انسان با اندیشه، اخلاق و اعمال خود سازنده بهشت یا جهنم خویش است؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم که آنچه امروز انتخاب می‌کنیم، در حقیقت سرنوشت ابدی ما را شکل می‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شیوه تربیتی پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: پیامبر(ص) انسان‌ها را به گونه‌ای تربیت می‌کرد که از ظرفیت‌های معنوی و باطنی خود بهره‌مند شوند و در مسیر معرفت و یقین حرکت کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با نقل روایتی از گفت‌وگوی پیامبر(ص) با جوانی که از حال معنوی خود سخن می‌گفت، افزود: در این روایت، جوان از رسیدن به مقام یقین سخن می‌گوید و پیامبر(ص) درباره نشانه یقین او سؤال می‌کند. جوان نیز پاسخ می‌دهد که گویی بهشت، جهنم و اهل آن دو را مشاهده می‌کند. این روایت نشان می‌دهد که انسان می‌تواند با تقویت معرفت و مراقبت معنوی، به مرتبه‌ای از بصیرت برسد که حقایق عالم را با چشم دل مشاهده کند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به بیانات استادان خود، علامه حسن‌زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی، درباره اهمیت مراقبت از واردات قلبی و ذهنی انسان، خاطرنشان کرد: انسان باید مراقب آنچه وارد قلب و جان او می‌شود باشد؛ زیرا کیفیت ورودی‌های انسان بر اندیشه، رفتار و عملکرد او تأثیر می‌گذارد و اگر مراقبت درستی از این ورودی‌ها صورت نگیرد، خروجی‌های مناسبی نیز نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهشت و جهنم از مخلوقات الهی هستند، گفت: خداوند مرگ و زندگی را آفریده و انسان باید با شناخت حقیقت مرگ و زندگی، مسیر درست را انتخاب کند. انسان مختار است و خداوند اراده و اختیار را در وجود او قرار داده تا با انتخاب‌های خود مسیر زندگی‌اش را تعیین کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تفاوت نگاه انسان مؤمن و دنیاطلب به زندگی، اظهار کرد: دنیا برای مؤمن عرصه مسئولیت، تلاش و مجاهدت است و در روایات از آن به زندان مؤمن و بهشت کافر تعبیر شده است. انسان‌ها بر اساس انتخاب‌های خود مسیرهای متفاوتی را برمی‌گزینند؛ عده‌ای عبادت، بندگی، تعلیم، تربیت و خدمت به دیگران را انتخاب می‌کنند و عده‌ای نیز به سوی زشتی‌ها و لذت‌های زودگذر دنیا می‌روند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با نقل روایتی از امام صادق(ع) در پاسخ به فردی که از عبادت و زهد ایشان انتقاد می‌کرد، افزود: امام صادق(ع) در پاسخ به این شبهه، بر لذت و خشنودی خود از دستگیری انسان‌ها تأکید می‌کنند و می‌فرمایند ما از کمک کردن به دیگران، عبادت، نماز، روزه و یاد خداوند لذت می‌بریم؛ همان‌گونه که برخی دیگر از لذت‌های دنیوی خشنود می‌شوند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: بر اساس این آموزه، اگر حتی احتمال وجود قیامت، بهشت و جهنم مطرح باشد، انسان مؤمن با انتخاب مسیر بندگی و عمل صالح چیزی از دست نداده است، اما کسی که تمام زندگی خود را صرف لذت‌های زودگذر کرده، ممکن است همه سرمایه حقیقی خود را از دست بدهد.

وی با اشاره به چرایی ترس برخی انسان‌ها از مرگ، اظهار کرد: امام هادی(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا مردم از مرگ می‌ترسند، فرمودند علت آن است که حقیقت مرگ را نمی‌شناسند. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز مرگ را تحفه مؤمن معرفی کرده‌اند؛ زیرا برای انسانی که در مسیر الهی حرکت کرده، مرگ می‌تواند به معنای ملاقات با پروردگار و رهایی از رنج‌های دنیوی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه شهدا و انسان‌هایی که مسیر ایمان و بندگی را انتخاب کرده‌اند، تصریح کرد: قرآن کریم در سوره یاسین از زبان مؤمنی که به مقام قرب الهی رسیده است، می‌فرماید: «یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ»؛ یعنی ای کاش قوم من می‌دانستند که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در شمار گرامی‌داشتگان قرار داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه کرامت انسانی در آموزه‌های قرآن با مفهوم رایج و صرفاً اعتباری آن تفاوت دارد، افزود: کرامت حقیقی انسان در این است که شخصیت خود را بسازد، اندیشه و اخلاق خویش را پرورش دهد و در مسیر تربیت الهی حرکت کند. ثروت، قدرت و جایگاه‌های اجتماعی اموری اعتباری و گذرا هستند، اما مقام‌های حقیقی و معنوی به واسطه شایستگی و عنایت الهی به انسان عطا می‌شوند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت ادب و تربیت در زندگی انسان، خاطرنشان کرد: انسان سه نوع ادب دارد؛ ادب در ارتباط با نفس خویش، ادب در ارتباط با دیگران و ادب در ارتباط با خداوند. کسی که خود را به درستی تربیت کرده باشد، در ارتباط با دیگران نیز رفتار شایسته‌ای خواهد داشت و اخلاق او می‌تواند زمینه تأثیرگذاری مثبت بر جامعه را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش اخلاق پیامبر اکرم(ص) در گسترش اسلام، اظهار کرد: آنچه در سال‌های حضور پیامبر(ص) در مکه موجب جذب انسان‌ها به دین اسلام شد، بیش از هر چیز اخلاق نبوی بود. نباید تصور کرد که گسترش اسلام در آن دوران صرفاً به واسطه ثروت حضرت خدیجه(س) یا قدرت شمشیر امیرالمؤمنین علی(ع) صورت گرفت؛ زیرا در آن سال‌ها جنگی در مکه وجود نداشت و آنچه مردم را جذب می‌کرد، اخلاق، رفتار و شخصیت پیامبر اکرم(ص) بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعبیر حضرت فاطمه زهرا(س) درباره اخلاق پیامبر(ص)، بیان کرد: وقتی از ایشان درباره اخلاق پیامبر سؤال شد، فرمودند «کانَ خُلُقُهُ القُرآن»؛ یعنی اخلاق پیامبر همان قرآن بود. در حقیقت، قرآن وقتی در قالب یک انسان تجلی پیدا می‌کند، در وجود پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت طاهرین(ع) جلوه‌گر می‌شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ارتباط فهم قرآن با مراتب معنوی انسان، گفت: در روایات آمده است که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است و به انسان در قیامت گفته می‌شود قرآن را بخوان و بالا برو؛ زیرا جایگاه انسان متناسب با میزان بهره‌مندی و فهم او از آیات الهی است.

وی با اشاره به آیه شریفه «أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ» افزود: آیا زمان آن نرسیده است که انسان به خود بازگردد و با خویشتن آشتی کند؟ یکی از مشکلات جامعه انسانی این است که انسان‌ها با خود، دیگران و خداوند دچار فاصله شده‌اند؛ در حالی که نخستین گام برای اصلاح زندگی، شناخت خویشتن و بازگشت به حقیقت وجودی انسان است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: کسانی که به شناخت حقیقی از خود رسیده و نفس خویش را تربیت کرده‌اند، در مسیر رشد و تعالی قرار می‌گیرند و می‌توانند دستگیر دیگران باشند. شهدا از جمله انسان‌هایی هستند که با شناخت و انتخاب درست، مسیر تعالی را پیمودند و امروز نیز می‌توان با شناخت جایگاه آنان و برقراری ارتباط معنوی با سیره و آرمان‌هایشان، از این الگوهای الهی بهره گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه شریفه «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ» اظهار کرد: آنچه انسان را به سوی خداوند بالا می‌برد، کلام پاک و عمل صالح است. توجه به معنویت و حقیقت وجودی انسان، زمینه رشد، عزت و تعالی او را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی امیرالمؤمنین علی(ع)، افزود: هنگامی که از امیرالمؤمنین(ع) درباره حضرت فاطمه(س) سؤال شد، ایشان فرمودند: «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ»؛ حضرت فاطمه(س) بهترین یاور در مسیر اطاعت خداوند بود. این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه والای آن حضرت در مسیر بندگی و عبودیت الهی است.

آیت‌الله رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت انسان در مسیر طاعت و بندگی خداوند، خاطرنشان کرد: عقل، حکمت، آموزه‌های دینی و سیره پیامبران و اولیای الهی همگی انسان را به سوی اطاعت پروردگار و رشد معنوی هدایت می‌کنند. انسان باید با استعانت از خداوند، بار امانتی را که بر دوش دارد به سرمنزل مقصود برساند و در این مسیر از توفیق و رحمت الهی بهره‌مند شود.

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