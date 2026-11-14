به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی محمد نصیری؛ سرپرست اداره کل با صدور پیامی سی و چهارمین دوره هفته کتاب را تبریک گفت.

در پیام محمدنصیری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ»

نخستین آوای آسمانی که بر گوش جان انسان نشست، «بخوان» بود؛ فرمانی که کتابخوانی را از عادتی پسندیده به رسالتی جاویدان بدل کرد. هفته کتاب و کتابخوانی، فرصتی است برای پاسداشت کتاب، این هم‌نشین دیرینه انسان، و قدردانی از همه کسانی که در راه ترویج مطالعه می‌کوشند.

این هفته را به همه کتابخوانان، نویسندگان، ناشران و اعضای فرهیخته کتابخانه‌ها تبریک می‌گویم.

در این میان، جایگاه کتابداران را ویژه می‌دانم. کتابداران، نگهبانان گنجینه‌های دانایی و راهنمایان خاموش هر مراجعه‌کننده‌اند؛ کسانی که کودک را با نخستین قصه‌اش آشنا می‌کنند، نوجوان را به کتاب مناسب می‌رسانند و برای پژوهشگر و جوینده دانش، مسیر یافتن را هموار می‌سازند. کتابداران ما در شهرها و روستاهای استان تهران، با صبوری، تخصص و عشق، کتابخانه را از یک مکان به خانه‌ای فرهنگی تبدیل کرده‌اند. از همه همکاران عزیزم صمیمانه سپاسگزارم.

هفته کتاب را به خیرین حوزه کتاب و مردم فرهیخته نیز تبریک می‌گویم؛ کسانی که با اهدای کتاب، کتابخانه‌ها را غنی‌تر کرده‌ و باور دارند کتابی که خوانده شد، نباید در قفسه بماند. هر کتابی که اهدا می‌شود، دوباره به جریان می‌افتد و به دست خواننده‌ای تازه می‌رسد؛ این چرخش کتاب، همان صدقه جاریه فرهنگی است که اثرش سال‌ها در ذهن و زندگی نسل‌های آینده باقی می‌ماند. از همه عزیزانی که در پویش «اهدانش» و پویش بزرگ اهدای کتاب همراه ما بوده و خواهند بود، قدردانی می‌کنم و از دیگر هم‌وطنان و نهادهای مردمی دعوت می‌کنم با اهدای کتاب، این چرخه خیر را زنده نگه دارند.

کتابخانه‌های عمومی، خانه‌ی مشترک همه ماست؛ جایی که کتاب به جریان می‌افتد، گفت‌وگو شکل می‌گیرد و نسل‌های آینده با دانایی آشنا می‌شوند. امیدواریم در سایه همراهی مردم و نهادهای مردمی، با اهدای کتاب، گسترش مطالعه و توسعه فضاهای کتابخانه‌ای، گام‌های بیشتری برای فرهنگ‌سازی برداریم.

آرزو می‌کنم هفته کتاب، آغازی دوباره برای دوستی بیشتر با کتاب در خانه‌ها و زندگی همه ما باشد.

دکتر محمد نصیری

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران

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