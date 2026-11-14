به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های سعودی امروز شنبه حکم اعدام دو شهروند اهل قطیف به نام‌های فاضل بن حسن صفوانی و جواد بن عبدالله قریریص را اجرا کردند.

وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای رسمی، از اجرای این احکام خبر داد و از عباراتی مشابه آنچه در بیانیه‌های پیشین مربوط به اعدام‌های سیاسی و امنیتی به کار برده بود، استفاده کرد.

در این بیانیه، صفوانی و قریریص به ارتکاب آنچه «جرایم تروریستی» خوانده شده، متهم شده‌اند. از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه این دو نفر، عضویت در یک گروه خارجی، تیراندازی به نیروهای امنیتی و خودروهای آنان، نگهداری سلاح و مهمات و تأمین حمایت و منابع مالی برای انجام عملیات در داخل عربستان عنوان شده است.

پایگاه خبری نبأ این اتهام‌ها را تکراری و از پیش‌ساخته توصیف کرده و تاکید کرد که دستگاه قضایی عربستان و دادگاه کیفری ویژه از چنین اتهام‌هایی برای توجیه صدور احکام اعدام تعزیری علیه فعالان و زندانیان استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه معیارهای دادرسی عادلانه رعایت شود.

هم‌زمان با اجرای این احکام، مقام‌های سعودی از تحویل پیکرهای فاضل صفوانی و جواد قریریص به خانواده‌هایشان خودداری کردند. نبأ این اقدام را ادامه سیاست نگهداری پیکر اعدام‌شدگان دانسته و نوشته است که این سیاست، خانواده‌ها را از حق انسانی و دینی خود برای خاکسپاری عزیزانشان محروم می‌کند و رنج آنان را افزایش می‌دهد.

نبأ در پایان، اعدام این دو شهروند را نشانه ادامه استفاده مقام‌های سعودی از مجازات اعدام تعزیری برای مقابله با صداهای مطالبه‌گر حقوق دانسته و نوشته است که این اقدام در حالی انجام شده که درخواست‌های بین‌المللی و حقوق بشری برای توقف اعدام‌ها ادامه دارد.



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