به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نقد و بررسی نظریه تربیت آرمانی توحیدی استاد عالم‌زاده نوری، با محوریت اندیشه‌های علامه طباطبایی(ره)، در مرکز تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور برگزار شد.

در این نشست، نظریه تربیت آرمانی توحیدی از منظر مبانی فکری علامه طباطبایی(ره) بررسی شد و دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره جایگاه معنویت و رسالت اجتماعی انسان در فرایند تربیت مورد نقد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نظریه تربیت آرمانی توحیدی، معنویت و قرب الی الله را منحصر به ساحت فردی انسان می‌داند و محور تمام ساحات و هدف نهایی تربیت را بر پایه آرمان و رسالت اجتماعی انسان تصویر می‌کند.

در مقابل، در تبیین نظریه تربیت توحیدی علامه طباطبایی(ره)، توحید حقیقت محوری انسان و اساس معارف، احکام شریعت و تمامی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی او معرفی شد.

در بخش نقد، با استناد به اندیشه علامه طباطبایی(ره) تأکید شد که هر انسانی در ظرف وجودی خود به تکامل می‌رسد و تشخص فردی او در مسیر تکامل از میان نمی‌رود؛ ازاین‌رو، هدف تربیت به حقیقت انسان بازمی‌گردد و فردی بودن آن به معنای محدود شدن تربیت به ساحت فردی در برابر ساحت اجتماعی نیست.

بر همین اساس، یکی از اشکالات مطرح‌شده به نظریه تربیت آرمانی توحیدی، تفکیک نکردن میان دو معنای فردی بودن هدف تربیت و فردی بودن به‌عنوان یکی از ساحات وجود انسان دانسته شد؛ تفکیکی که در صورت غفلت از آن، ممکن است قرب الهی به ساحت فردی محدود و ساحت اجتماعی به محور سایر ابعاد تربیت تبدیل شود.

در ادامه، ارزش ذاتی قائل شدن برای رسالت اجتماعی انسان در کنار قرب الی‌الله، از دیگر موارد اختلاف این نظریه با مبانی علامه طباطبایی(ره) عنوان شد. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده، از منظر علامه، قرب الهی تنها هدف دارای ارزش ذاتی است و سایر اهداف و فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان در نسبت با این غایت نهایی، ارزش غیری دارند.

همچنین قرار دادن رسالت اجتماعی در عرض قرب الی‌الله، مغایر با توحید خالص قرآنی دانسته شد؛ چراکه غایت نهایی انسان باید در قلمرو حقیقت وجودی او تعریف شود و فعالیت‌های اجتماعی نیز در نسبت با این هدف معنا پیدا کنند.

در بخش پایانی نشست، بر ضرورت التزام به شریعت برای دستیابی به معرفت الهی در اندیشه علامه طباطبایی(ره) تأکید شد. همچنین با اشاره به اینکه اسلام و فطرت انسانی بر مبنای اجتماع و فعالیت اجتماعی شکل گرفته‌اند، آیه ۲۰۰ سوره آل‌عمران و برخی دیگر از بیانات علامه در آثار مختلف، به‌عنوان شواهد این دیدگاه مورد توجه قرار گرفت.

در جمع‌بندی مباحث نیز تأکید شد که اگرچه قرب الی‌الله غایت دارای ارزش ذاتی و هدف نهایی تربیت است، تحقق این هدف در اندیشه علامه طباطبایی(ره) مستلزم حضور در متن اجتماع و عمل به دستورهای فردی و اجتماعی شریعت است.

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