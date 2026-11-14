به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، در خطبه سیاسی خود در ۲۲ آبان ۱۴۰۵، با اشاره به چالش‌های جدی سیاسی و حاکمیتی پیش روی عراق، خواستار اتخاذ سیاستی مستقل از سوی دولت این کشور برای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از تبدیل عراق به ابزاری در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

آیت‌الله موسوی با انتقاد از تحرکات تام باراک، فرستاده آمریکا و دیدارهای وی با مقام‌های عراقی، از جمله نشست‌های برگزار شده در لندن، درباره حدود نفوذ آمریکا در نهادهای دولتی عراق سؤال کرد.

وی همچنین با رد این دیدگاه که دیدارهای مذکور مقدمه‌ای برای کودتا یا بازگشت مخالفان پیشین به قدرت است، نسبت به ابعاد و اهداف این تحرکات ابراز تردید کرد.

امام جمعه بغداد در ادامه به اظهارات تام باراک درباره ناکامی‌های آمریکا در عراق و حمایت از گفت‌وگوها، مناسبات تجاری و سفرهای زیارتی میان عراق و ایران اشاره کرد و تأکید کرد که این اظهارات به معنای تغییر راهبرد آمریکا نیست، بلکه باید آن را موضعی تاکتیکی دانست که در نتیجه فشارهای داخلی و منطقه‌ای بر دولت دونالد ترامپ اتخاذ شده است.

آیت‌الله موسوی دولت عراق را به اتخاذ سیاستی مستقل و مبتنی بر منافع ملی فراخواند و خاطرنشان کرد که پیوندهای جغرافیایی، دینی و اقتصادی عراق و ایران، همکاری میان دو کشور را به امری طبیعی تبدیل کرده است و استقلال عراق از مسیر دشمنی با کشورهای همسایه یا تسلیم شدن در برابر دیکته‌های خارجی محقق نخواهد شد.

امام جمعه بغداد با اشاره به فشارهای سیاسی واردشده بر دونالد ترامپ و اختلافات داخلی در آمریکا، از مخالفت و ملاحظات برخی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ازسرگیری جنگ با ایران سخن گفت.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت توانمندی‌های موشکی و هوایی جمهوری اسلامی ایران و همکاری تهران با روسیه و چین، تأکید کرد که این تحولات محاسبات مربوط به رویارویی با ایران را تغییر داده است.

آیت‌الله موسوی همچنین به مباحث مطرح‌شده در مجلس خبرگان رهبری درباره بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت که در شرایطی که آمریکا ایران را به حمله با بمب‌های هسته‌ای تهدید می‌کند، این مجلس به ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای ایران رسیده است.

وی در عین حال نسبت به پیامدهای خطرناک تداوم روند تشدید تنش‌ها هشدار داد.

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از آنچه به برخی مقام‌های عراقی، به‌ویژه وزیر امور خارجه، درباره بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مرزی و اعمال محدودیت بر پروازها به درخواست آمریکا نسبت داده شده است، این اقدامات را موجب ایجاد پرسش‌هایی جدی درباره استقلال تصمیم‌گیری ملی عراق دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی به تجارت و منافع شهروندان عراقی آسیب می‌زند.

امام جمعه بغداد همچنین با اشاره به نحوه تعامل قطر با اختلافات منطقه‌ای، خاطرنشان کرد که می‌توان ضمن مدیریت اختلافات، روابط با کشورهای دیگر را حفظ کرد و بدون قطع مناسبات یا ورود به تنش‌ها، از منافع ملی صیانت کرد.

آیت‌الله موسوی درباره تبدیل اختلافات سیاسی به رویارویی نظامی یا طایفه‌ای هشدار داد و تأکید کرد که ملت عراق در جنگ‌های گذشته هزینه‌های سنگینی پرداخته است.

امام جمعه بغداد در ادامه از رهبران سیاسی و نظامی عراق خواست در مواضع خود بازنگری کنند، از حاکمیت و وحدت ملی کشور صیانت کنند و روابط با کشورهای همسایه را حفظ نمایند و در برابر تحریکات طایفه‌ای و مداخلات خارجی بایستند.

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