به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، سه روز مجلس عزاداری فاطمی در مدرسه علمیه رسول اعظم(ص) نیو کامتی برگزار شد. در حاشیه این مراسم، نمایشگاه ویژه‌ای با هدف بازنمایی سیره، سبک زندگی و مظلومیت آن بانوی بزرگ اسلام برپا شد.

حجت‌الاسلام سید عباس باقری، روحانی هندی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان به شناخت سیره آن بانوی بزرگوار، بهره‌گیری از آموزه‌های زندگی ایشان و به‌کارگیری این معارف در عرصه عمل نیازمند است.

وی افزود: محدود کردن شخصیت حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوی زنان، نوعی نادیده گرفتن عظمت و جایگاه حقیقی ایشان است؛ چراکه آن حضرت نه‌تنها برای زنان، بلکه برای همه انسان‌ها و حتی ائمه اطهار(علیهم السلام) الگویی شایسته هستند.

حجت‌الاسلام باقری در تبیین این جایگاه، به سخن امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) اشاره کرد که فرمودند: «وَفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللّٰهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ یعنی دختر رسول خدا(ص) برای من بهترین الگو و سرمشق است.

وی همچنین با استناد به فرمایش امام حسن عسکری(علیه السلام) افزود: «نَحْنُ حُجَجُ اللّٰهِ عَلَی خَلْقِهِ، وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَیْنَا»؛ ما امامان، حجت‌های خدا بر بندگانش هستیم و جدّه ما حضرت فاطمه(س) حجت خدا بر ماست.

این کارشناس دینی با تشریح ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا(س) اظهار داشت: زندگی آن بانوی بزرگوار، مجموعه‌ای از آموزه‌های ارزشمند در زمینه محبت، ایثار، وفاداری، صبر، قناعت، عبادت و رعایت حقوق دیگران است. در سیره ایشان، جایگاه خانواده، احترام متقابل و محبت میان اعضای خانواده به زیباترین شکل جلوه‌گر شده است.

رابطه با پیامبر اکرم(ص) و لقب «ام ابیها»

وی با اشاره به رابطه عمیق عاطفی و معنوی حضرت زهرا(س) با پیامبر اکرم(ص) گفت: شدت محبت و احترام آن حضرت به پدر بزرگوارشان به‌اندازه‌ای بود که پیامبر اکرم(ص) ایشان را با لقب «اُمِّ أبیها» مورد خطاب قرار می‌دادند. هرگاه حضرت فاطمه(س) به محضر پیامبر(ص) وارد می‌شدند، رسول خدا(ص) به احترام ایشان برمی‌خاستند، به استقبالشان می‌رفتند، پیشانی ایشان را می‌بوسیدند و در جایگاه خود می‌نشاندند.

حجت‌الاسلام باقری در ادامه، به جایگاه حضرت زهرا(س) در زندگی مشترک با امیرالمؤمنین امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت همسری شایسته و همراهی بی‌نظیر در مسیر بندگی و اطاعت خداوند بودند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) در توصیف ایشان فرمودند: «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی طَاعَةِ اللّٰهِ»؛ چه نیکو یاوری در مسیر اطاعت خداوند هستند.

وی افزود: حضرت زهرا(س) در مقام مادری نیز فرزندانی همچون امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) را تربیت کردند که از جایگاه والایی در تاریخ اسلام برخوردارند و به‌عنوان سرور جوانان اهل بهشت شناخته می‌شوند.

این روحانی هندی با اشاره به سبک زندگی ساده و زاهدانه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: آن حضرت با وجود برخورداری از امکانات محدود، زندگی خود را بر پایه قناعت، عزت‌نفس و خودداری از درخواست‌های غیرضروری استوار کرده بودند. ایشان در انجام امور منزل مشارکت می‌کردند و همراه با حضرت فضه، مسئولیت‌های خانه را بر عهده می‌گرفتند. در شرایط فقر و تنگدستی نیز با صبر و بردباری زندگی می‌کردند و هرگز از همسر خود شکایتی نداشتند.

وی ادامه داد: درِ خانه حضرت زهرا(س) همواره به روی نیازمندان باز بود و هیچ نیازمندی از بخشش و کرم ایشان ناامید بازنمی‌گشت. افزون بر این، آن حضرت به آموزش احکام دینی و تفسیر قرآن کریم به زنان مدینه می‌پرداختند و نقش مهمی در گسترش معارف اسلامی داشتند.

حجت‌الاسلام باقری، در تبیین جایگاه عبادی حضرت زهرا(س) به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت می‌فرماید که مادر بزرگوارشان را شب تا صبح در محراب عبادت، مشغول نماز، دعا و بندگی خداوند مشاهده می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه حضرت زهرا(س) به حقوق دیگران، به‌ویژه همسایگان، افزود: هنگامی که امام حسن مجتبی(ع) از مادرشان پرسیدند چرا برای دیگران دعا می‌کنند، اما برای خودشان دعایی نمی‌خوانند، حضرت در پاسخ فرمودند: «یَا بُنَیَّ، الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ»؛ فرزندم! نخست همسایه، سپس اهل خانه.

خطبه فدکیه؛ سندی ماندگار از دفاع حضرت زهرا(س) از ولایت

حجت‌الاسلام باقری در بخش دیگری از سخنان خود، به مبارزات تاریخی حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت و امامت اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا(س) نخستین بانویی هستند که در مسیر دفاع از ولایت به شهادت رسیدند. خطبه تاریخی ایشان در مسجدالنبی(ص)، که به خطبه فدکیه شهرت دارد، یکی از مهم‌ترین اسناد اعتقادی، علمی و تاریخی در دفاع از اسلام و ولایت به شمار می‌رود.

وی افزود: حضرت زهرا(س) در این خطبه، معارف عمیقی درباره توحید، نبوت، امامت و جایگاه قرآن کریم بیان کردند و حکمت‌های احکام و آموزه‌های اسلامی را تبیین فرمودند. ایشان همچنین با استناد به بیش از بیست آیه از قرآن کریم، از مواضع و دیدگاه‌های خود دفاع کردند.

این کارشناس دینی تأکید کرد: خطبه فدکیه تنها یک متن دینی و اعتقادی نیست، بلکه سندی تاریخی از اعتراض آگاهانه حضرت زهرا(س) به تحولات سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و دفاع ایشان از حق و حقیقت است.

وی با پیوند دادن حوادث دوران حضرت زهرا(س) با شرایط امروز جهان اسلام اظهار داشت: همان‌گونه که در آن دوران، در جریان تقابل حق و باطل، تلاش‌هایی برای تضعیف جایگاه ولایت و امامت صورت گرفت، امروز نیز نظام اسلامی و مبانی دینی و فکری آن با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است.

حجت‌الاسلام باقری، با اشاره به اقدامات سیاسی و دیگر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حکومت اسلامی گفت: تاریخ فاطمی به ما می‌آموزد که ایستادگی بر حق، دفاع از اصول و پایبندی به ارزش‌های الهی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مؤمنان است.

در حاشیه این مجالس، نمایشگاه گسترده‌ای با عنوان «نمایشگاه فاطمی» به همت اساتید و طلاب مدرسه علمیه رسول اعظم(ص) برپا شد که با بازسازی فضای خانه حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، جلوه‌هایی از زندگی ساده و مظلومانه آن حضرت را به نمایش گذاشت.

در این نمایشگاه، با استفاده از وسایل ساده و قدیمی منزل، از جمله ظروف سفالی، سجاده و دیگر لوازم ابتدایی زندگی، تصویری ملموس از سبک زندگی زاهدانه، روحیه قناعت، عبادت و ساده‌زیستی حضرت زهرا(س) ارائه شده بود.

همچنین بخش‌هایی از نمایشگاه به بازنمایی تشییع پیکر مطهر حضرت زهرا(س) و مظلومیت و غربت قبور اهل‌بیت(علیهم السلام) در قبرستان بقیع اختصاص داشت که فضای تأثیرگذاری برای بازدیدکنندگان ایجاد کرده بود.

این نمایشگاه با به تصویر کشیدن گوشه‌هایی از مظلومیت خاندان پیامبر اکرم(ص)، احساسات بسیاری از بازدیدکنندگان را برانگیخت و فرصتی برای آشنایی عمیق‌تر آنان با ابعاد تاریخی زندگی و مصائب حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فراهم آورد.

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