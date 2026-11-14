به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی هوایی ارتش عراق در حمله‌ای هوایی در استان «کرکوک» در شمال این کشور، سه عضو گروه داعش را کشت. همچنین فرد دیگری که مسئولیت انتقال اعضای این گروه را بر عهده داشت، بازداشت شد. این عملیات از تحرکات عناصر داعش در برخی مناطق استان کرکوک، حکایت دارد، استانی که میان دولت‌ مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، مورد مناقشه است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، رسانه امنیتی دولت عراق در بغداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های امنیتی فرماندهی عملیات کرکوک در روز جمعه، عملیاتی ویژه و حمله‌ای هوایی دقیق را در منطقه «آلتون‌کوپری» در شمال استان کرکوک با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق اجرا کردند که به کشته‌شدن سه عضو این گروه و بازداشت فرد تروریستی مسئول انتقال آن‌ها انجامید. نیروهای امنیتی عراق، عملیات جست‌وجو و بازرسی دقیق در منطقه را ادامه دادند.

این حمله کمتر از دو ساعت پس از مسدود شدن ورودی‌ها و خروجی‌های ناحیه آلتون‌کوپری انجام شد. اقدامی که در پی ظن به تحرک افراد مسلح در این منطقه صورت گرفت. منابع امنیتی به نقل از شبکه‌های خبری محلی اعلام کردند که یک نیروی امنیتی، خودرویی ناشناس را شناسایی کرد که گمان می‌رفت چهار یا پنج فرد مسلح در آن حضور داشته باشند. همین موضوع نیروهای امنیتی را به اتخاذ تدابیر احتیاطی واداشت و چند خودروی نظامی در ورودی‌ها و خروجی‌های منطقه مستقر شدند. مسیرهای ورود و خروج بسته شد و نیروهای امنیتی عملیات بازرسی و جست‌وجو را در اطراف منطقه آغاز کردند.

راهبرد امنیتی عراق برای مهار تحرکات داعش

یک افسر در فرماندهی عملیات کرکوک تأکید کرد که تحولات این استان به معنای وخامت جدی اوضاع امنیتی نیست، بلکه به تحرکات بقایای داعش مربوط می‌شود. او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» و به شرط فاش نشدن هویتش گفت که پس از پایان مأموریت نیروهای ائتلاف آمریکایی، نیروهای عراقی اجرای یک راهبرد امنیتی را در کرکوک آغاز کردند که طی آن توانستند از تحرکات اعضای این گروه جلوگیری کنند و شماری از آن‌ها را از پای درآورند.»

این افسر افزود: عناصری که در مناطق صعب‌العبور باقی مانده‌اند، تلاش می‌کنند با انجام برخی تحرکات، حضور خود را اثبات کنند. اما فعالیت اطلاعاتی در استان به مهار و خنثی‌سازی این تحرکات کمک کرده است. اتکا به اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی به عامل تعیین‌کننده در پایان دادن به این تحرکات و محاصره و مهار آن‌ها تبدیل شده است.

حملات در الحویجه و پیچیدگی معادله امنیتی کرکوک

استان کرکوک در ماه گذشته شاهد حملات مکرری در شهر الحویجه بود که مواضع امنیتی عراق و همچنین مواضع نیروهای حشد الشعبی را هدف قرار داد. این حملات به شهید و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی انجامید و کمیته امنیتی استان کرکوک را به هشدار درباره وضعیت موجود و درخواست برای تقویت استقرار نظامی در منطقه واداشت.

در شرایطی که اختلافات دیرینه بر سر اداره و نفوذ در استان مورد مناقشه میان دولت‌های بغداد و اربیل ادامه دارد، حساسیت پرونده امنیتی کرکوک نیز افزایش یافته است. اگرچه نیروهای امنیتی عراق مسئولیت اصلی تأمین امنیت این استان را بر عهده دارند، اما معادلات میدانی کنونی با حضور نیروهای حشد الشعبی و همچنین نیروهای کرد پیچیده‌تر شده است.

نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی کرکوک

حساسیت وضعیت امنیتی کرکوک پس از پایان مأموریت نظامی نیروهای ائتلاف آمریکایی در عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر گذشته افزایش یافت. پیش از آن، نیروهای عراقی عملیات و حملات هوایی خود را برای هدف قرار دادن مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های بقایای داعش تشدید کرده بودند. همچنین دستگاه مبارزه با تروریسم عراق عملیات جست‌وجو و پاک‌سازی مناطق مختلف را اجرا کرد که آخرین مورد آن در اواخر سپتامبر انجام شد و به وارد آمدن خساراتی به عناصر این گروه انجامید.

وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق پیش از پایان مأموریت ائتلاف آمریکایی درباره پیامدهای مرحله جدید هشدار داده و بر ضرورت هماهنگی نظامی برای حفظ امنیت تأکید کرده بود.

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