به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ ذاکر حسین مقپون، روحانی پاکستانی، در مجلس عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد جامع شهر سکردو بلتستان پاکستان برگزار شد، با تبیین جایگاه بی‌نظیر حضرت فاطمه زهرا(س) در منظومه رسالت و امامت، تأکید کرد: محبت آن بانوی بزرگوار تنها به اظهار ارادت زبانی محدود نمی‌شود، بلکه در پیروی از سیره فاطمی، عمل به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) و پایبندی به ارزش‌های الهی جلوه می‌یابد و در آخرت نیز زمینه‌ساز بهره‌مندی از شفاعت ایشان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه بی‌نظیر حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: عقل انسان نقش مهمی در کشف حقایق پنهان جهان و پیشرفت زندگی بشر دارد، اما از درک حقیقت وجودی و شناخت کامل مقام و منزلت حضرت زهرا(س) ناتوان است. همچنین قلم، علوم، دانش و زبان انسان نمی‌توانند همه فضائل و کمالات آن بانوی بزرگوار را به تصویر بکشند؛ زیرا ایشان شخصیتی برگزیده و منتخب خداوند متعال هستند که در دامان رسالت پرورش یافته‌اند.

این عالم دینی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) حلقه پیوند معنوی میان رسالت و امامت و سرچشمه‌ای از هدایت الهی به شمار می‌روند؛ از این‌رو، شناخت مقام ایشان نیازمند توجه به سخنان پیامبر اکرم(ص) و معارف اهل‌بیت(ع) است.

جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) در نگاه پیامبر اکرم(ص)

این استاد حوزه با اشاره به رفتار و سیره پیامبر اکرم(ص) در برابر حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: رسول خدا(ص) برای تکریم آن حضرت از جای خود برمی‌خاستند، دست ایشان را می‌بوسیدند و در جایگاه خود می‌نشاندند. این رفتار پیامبر(ص)، نشان‌دهنده منزلت ویژه و مقام والای حضرت زهرا(س) است.

وی در ادامه، به سخن معروف پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی»؛ فاطمه پاره تن من است؛ هر کس او را بیازارد، مرا آزرده است.

این کارشناس دینی این روایت را بیانگر عظمت حضرت زهرا(س) دانست و تأکید کرد: محبت و احترام به آن حضرت، ریشه در تعالیم و سفارش‌های صریح پیامبر اکرم(ص) دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به فرمایش امام زمان(عج) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: در توقیع شریف آن حضرت آمده است: «فِی ابْنَةِ رَسُولِ اللّٰهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ دختر رسول خدا(ص) برای من الگویی نیکوست.

این عالم دینی افزود: هنگامی که امام زمان(عج) حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی نیکوی خود معرفی می‌کنند، روشن است که سیره و شخصیت آن بانوی بزرگوار می‌تواند برای همه انسان‌ها و نسل‌های بشری، الگویی کامل و راهگشا باشد.

وی در ادامه، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) خطاب به سلمان فارسی، به آثار و برکات محبت حضرت فاطمه زهرا(س) در دنیا و آخرت پرداخت و گفت: محبت به آن حضرت، زمینه‌ساز بهره‌مندی از همراهی رسول خدا(ص) در بهشت و برخورداری از برکات معنوی در مراحل مختلف عالم آخرت است.

این روحانی پاکستانی با بیان اینکه انسان پس از مرگ با مراحل و شرایط دشواری روبه‌رو می‌شود، به عالم قبر، تاریکی و تنگی آن و سختی‌های حسابرسی اعمال در قیامت اشاره کرد و با یادآوری فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی امام سجاد(ع)، بر اهمیت آمادگی معنوی برای ورود به عالم آخرت تأکید کرد.

مقام والای شفاعت حضرت زهرا(س) در روز قیامت

حجت‌الاسلام مقپون در ادامه، با استناد به روایتی از امام محمد باقر(ع)، به مقام عظیم شفاعت حضرت فاطمه زهرا(س) در روز قیامت اشاره کرد و اظهار داشت: در روز محشر، جایگاه و منزلت آن حضرت با تکریم ویژه الهی همراه خواهد بود؛ فرشتگان برای استقبال از ایشان حضور می‌یابند و خداوند متعال اختیار شفاعت از محبان و دوستداران اهل‌بیت(ع) را به آن بانوی بزرگوار عطا می‌کند.

وی افزود: این جایگاه والا، نشان‌دهنده عظمت معنوی حضرت زهرا(س) و اهمیت پیوند قلبی و عملی با آن حضرت و خاندان پیامبر اکرم(ص) است.

حجت‌الاسلام مقپون با تأکید بر اینکه محبت حضرت زهرا(س) نباید تنها در سخن و ابراز احساسات خلاصه شود، تصریح کرد: محبت واقعی به آن بانوی بزرگوار، در پیروی از سیره فاطمی، عمل به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) و هماهنگ ساختن زندگی با ارزش‌ها و معیارهای الهی جلوه‌گر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کسی که مدعی محبت حضرت زهرا(س) است، باید این محبت را در رفتار، اخلاق، انتخاب‌ها و سبک زندگی خود نشان دهد و با الگوگیری از تعالیم آن حضرت، در مسیر بندگی خداوند و اصلاح فرد و جامعه گام بردارد.

حجت‌الاسلام مقپون در پایان، با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده، بر ضرورت مراقبت از ابعاد فکری و اخلاقی جوانان تأکید کرد و خواستار هوشیاری خانواده‌ها و جامعه در برابر جریان‌ها و عوامل مخربی شد که نسل جوان را به سوی انحراف و تباهی سوق می‌دهند.

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