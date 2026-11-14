به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای تفاهم عربی و انگلیسی (Caabu) با انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو (YouGov) اعلام کرد که ۶۵ درصد مردم انگلیس با ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران مخالفند.

بر اساس این نظرسنجی، ۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که جنگ آمریکا علیه ایران تأثیر منفی بر اقتصاد انگلیس گذاشته است. همچنین ۶۹ درصد اعلام کرده‌اند که پیامدهای این جنگ به وضعیت مالی خانوارهای آنان آسیب زده است.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، دیدگاه مردم انگلیس درباره تصمیم دولت این کشور برای صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس به‌منظور حمله به مواضع موشکی ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ۵۴ درصد با این تصمیم مخالفند و تنها ۲۹ درصد از آن حمایت می‌کنند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که مخالفت با ازسرگیری جنگ علیه ایران در میان رأی‌دهندگان حزب حاکم کارگر گسترده‌تر است، به‌گونه‌ای که ۷۹ درصد کسانی که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ به این حزب رأی داده‌اند، مخالف تکرار حملات نظامی آمریکا هستند. این میزان در میان رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار ۵۶ درصد گزارش شده است.

کریس دویل، مدیر شورای تفاهم عربی و انگلیسی، با اشاره به مخالفت ۷۹ درصدی رأی‌دهندگان حزب کارگر با ازسرگیری تجاوز نظامی علیه ایران تصریح کرد که این میزان مخالفت باید مورد توجه دولت اندی برنهام قرار گیرد.

دویل گفت که رهبری حزب محافظه‌کار نیز که تاکنون مواضع تندتری در قبال ایران داشته است، باید به مخالفت ۵۶ درصدی رأی‌دهندگان این حزب با اقدام نظامی بیشتر توجه کند.

این نظرسنجی به سفارش شورای تفاهم عربی و انگلیسی در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت ۲۰۰۰ و ۱۹ شهروند بزرگسال در انگلیس، اسکاتلند و ولز به‌صورت اینترنتی انجام شده است.

مؤسسه یوگاو اعلام کرده است که نتایج این نظرسنجی با در نظر گرفتن ترکیب جمعیتی، نشان‌دهنده دیدگاه بزرگسالان انگلیس، اسکاتلند و ولز است.

در نظرسنجی پیشین یوگاو که دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) و در جریان دور نخست تجاوز نظامی آمریکا انجام شد، ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان با اقدام غیرقانونی آمریکا علیه ایران مخالفت کرده بودند. این رقم اکنون به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

افکار عمومی انگلیس از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، مخالفت خود را با اقدامات غیرقانونی آمریکا در قالب تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی نشان داده است.

هفته پیش صدها تن از فعالان ضدجنگ مقابل سفارت آمریکا در لندن تجمع کرده و خواستار جلوگیری از تکرار حملات نظامی علیه ایران شدند.

ائتلاف «جنگ را متوقف کنید» و کارزار خلع سلاح هسته‌ای انگلیس نیز در بیانیه‌های جداگانه، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و از دولت لندن خواسته‌اند از هرگونه مشارکت در این جنگ خودداری کند.

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