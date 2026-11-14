به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد جامع علی شهر لاهور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نماز جمعه، اقامه نماز در اول وقت و اهتمام به نماز جماعت، گفت: مؤمن باید در انجام واجبات دینی، به‌ویژه نماز، نظم و اهتمام داشته باشد.

وی نماز جمعه را از مهم‌ترین شعائر دینی دانست و اظهار داشت: روز جمعه یک بار در هفته فرامی‌رسد و در روایات از آن به‌عنوان عید مستمندان و نیازمندان یاد شده است.

وی افزود: کسانی که توانایی مالی برای سفر حج ندارند، می‌توانند از ثواب و پاداش معنوی نماز جمعه بهره‌مند شوند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین امام علی(ع) گفت: شایسته نیست انسان بدون عذر موجه، پیش از اقامه نماز جمعه به سفر برود. البته در موارد ضروری، مانند حضور در جهاد یا انجام کاری که ترک آن موجب خسارت مهمی می‌شود، استثنا وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید ابتدا نماز جمعه را اقامه کرد و سپس به سفر رفت.

آیت‌الله نجفی با اشاره به فلسفه تشریع نمازهای پنج‌گانه اظهار داشت: خداوند متعال با واجب کردن نماز، زمینه حضور روزانه مسلمانان در خانه خود را پنج بار در روز فراهم کرده است؛ از نماز صبح گرفته تا نمازهای ظهر، عصر، مغرب و عشا.

وی درباره اوقات شرعی نمازها توضیح داد: پس از زوال خورشید، وقت مشترک نماز ظهر و عصر آغاز می‌شود؛ البته دقایق ابتدایی پس از زوال، وقت اختصاصی نماز ظهر و دقایق پایانی پیش از غروب، وقت اختصاصی نماز عصر است و فاصله میان این دو، وقت مشترک آن‌ها به شمار می‌رود.

تشبیه نماز به رودی در کنار خانه انسان

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در تبیین آثار معنوی نماز، به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: رسول خدا(ص) برای توضیح تأثیر نمازهای پنج‌گانه، آن را به رودی تشبیه کردند که در کنار خانه انسان جاری است و او روزانه پنج بار در آن شست‌وشو می‌کند. آیا پس از چنین شست‌وشویی، آلودگی و چرکی بر بدن باقی می‌ماند؟ نماز نیز چنین اثری در پاکیزگی روح و زدودن آلودگی‌های معنوی انسان دارد.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت(ع) درباره اوقات نماز گفت: بر اساس آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، خواندن نمازهای پنج‌گانه در سه نوبت نیز جایز است و پیامبر اکرم(ص) نیز در مواردی نمازها را با یکدیگر اقامه کرده‌اند. برادران اهل سنت نیز در برخی شرایط نمازها را جمع می‌خوانند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان سپس با اشاره به روایات نقل‌شده از امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) درباره ویژگی‌های شیعیان اظهار داشت: یکی از نشانه‌های شیعه، اقامه نماز در اول وقت است؛ زیرا نماز اول وقت نشان‌دهنده محبت انسان به خداوند، مسجد، خانه خدا و عبادت است.

وقت‌شناسی؛ عادت ثابت مؤمن

آیت‌الله نجفی با تأکید بر ضرورت رعایت وقت نماز در زندگی روزمره گفت: وقت‌شناسی و پایبندی به نماز باید به یکی از عادت‌های ثابت مؤمن تبدیل شود. برای مثال، اگر فردی در محل کار یا مغازه مشغول فعالیت باشد و وقت نماز فرابرسد، باید کار خود را کنار بگذارد و برای اقامه نماز اقدام کند.

وی افزود: چنین رفتاری نه‌تنها شخصیت دینی انسان را نشان می‌دهد، بلکه بر اطرافیان نیز تأثیر می‌گذارد؛ وقتی مردم پایبندی عملی فرد به نماز را مشاهده کنند، همسر و فرزندان او نیز از این رفتار الگو می‌گیرند. دینداری تنها به سخن گفتن نیست، بلکه باید در رفتار و زندگی روزمره انسان نمایان شود.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در ادامه، با یادآوری خاطره‌ای از مرحوم حجت‌الاسلام صفدر حسین نجفی اظهار داشت: از ایشان آموخته‌ام که حتی اگر در یک اجتماع بزرگ با حضور هزاران نفر، مسئولیت اداره جلسه یا ریاست آن را بر عهده داشت، به محض فرارسیدن وقت نماز، جلسه را ترک می‌کرد و برای اقامه نماز می‌رفت و پس از آن به جایگاه خود بازمی‌گشت.

آیت‌الله نجفی تأکید کرد: این رفتار نشان می‌دهد که نماز اول وقت باید در اولویت برنامه‌های زندگی قرار گیرد.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین امام علی(ع) در اقامه نماز جماعت گفت: هنگامی که پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را به‌عنوان والی یمن اعزام کردند، ایشان درباره چگونگی اقامه نماز جماعت از پیامبر سؤال کردند و پیامبر اکرم(ص) به ایشان سفارش کردند که نماز جماعت را به‌گونه‌ای اقامه کنند که ضعیف‌ترین افراد، از جمله سالمندان و بیماران نیز بتوانند پشت سر امام جماعت نماز بخوانند؛ اما هنگامی که انسان به‌تنهایی نماز می‌خواند، می‌تواند آن را با خشوع و خضوع بیشتر و طولانی‌تر به‌جا آورد.

آیت‌الله نجفی در پایان خاطرنشان کرد: امام جماعت باید هنگام اقامه نماز جماعت، شرایط و توانایی نمازگزاران را در نظر بگیرد و به‌گونه‌ای نماز بخواند که همه افراد، به‌ویژه سالمندان و بیماران، بتوانند به‌راحتی در آن شرکت کنند.

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