به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه تحلیلی «دفنس ۲۴» لهستانی در گزارشی به بررسی ابعاد خروج ترکیه از پایگاه بعشیقه پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در محافل دیپلماتیک، تصمیم ترکیه برای تخلیه پایگاه «بعشیقه-زیلکان» در شمال عراق تا پایان سال، به عنوان پیروزی مورد انتظار برای حاکمیت عراق تلقی می‌شود. اما این تحلیل، این تصور را نادرست می‌داند.

این گزارش می‌افزاید: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در واقع نفوذ خود در عراق را کاهش نمی‌دهد، بلکه از یک دارایی که ارزش خود را از دست داده، خلاص می‌شود. در همین حال، بار مسئولیت امنیتی را به همسایه‌ای ضعیف‌تر منتقل می‌کند.

دفنس ۲۴ با اشاره به تحولات منطقه‌ای تصریح می‌کند: دو ماه پس از تکمیل خروج رسمی نیروهای آمریکایی از عراق، و در شرایطی که دمشق نیز حضور نظامی خارجی در خاک خود را رد می‌کند، حفظ یک حضور نظامی طولانی‌مدت و فرامرزی از نظر سیاسی دشوار شده است. در چنین شرایطی، آنکارا به جای مقاومت در برابر روند منطقه‌ای برای تقویت امنیت با محوریت دولت‌ها، تصمیم گرفته است با این واقعیت، اما به شیوه خودش، سازگار شود.

این گزارش تأکید می‌کند: خروج از بعشیقه به معنای پایان حضور ترکیه در شمال عراق نیست. آنکارا شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های پیشرو و مراکز اطلاعاتی را در سراسر مناطق مرزی حفظ کرده است که توانایی این کشور را برای نظارت و مداخله سریع تضمین می‌کند. بنابراین، رها کردن یک پایگاه برجسته، تنها حذف یک عامل تنش در روابط با بغداد است، بدون اینکه به توانایی ترکیه برای دسترسی و تحرک در منطقه لطمه‌ای وارد شود.

این گزارش در بخش دیگری می‌نویسد: اکنون خطرهای سیاسی به طور کامل بر دوش عراق است. بازپس‌گیری یک پایگاه نظامی کار ساده‌ای است، اما جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خلأ امنیتی، چالشی بسیار دشوارتر است.

دفنس ۲۴ در پایان تصریح می‌کند: برای اردوغان، این ترتیب هیچ پیامد منفی قابل توجهی ندارد. اگر دولت عراق در برقراری ثبات در مرزها موفق شود، ترکیه شریکی قابل اعتماد برای تحقق جاه‌طلبی‌های تجاری و ترانزیتی خود در سطح منطقه به دست می‌آورد. اما اگر بغداد در اعمال کنترل کامل بر زمین ناکام بماند، آنکارا بهانه‌ای غیرقابل بحث برای مداخله دوباره خواهد داشت، این بار با پوشش دیپلماتیک کامل.

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