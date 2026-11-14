به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ایام فاطمیه، روز جمعه دوم جمادی‌الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری، اجتماع باشکوه نماز جمعه در مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع) شهر جیک‌آباد پاکستان برگزار شد که شمار زیادی از مؤمنان در آن شرکت کردند. در خطبه‌های نماز جمعه، درباره مجلس عزای فاطمیه، تعالیم اسلامی، فلسفه احکام الهی، اندیشه علامه اقبال و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و جهان به تفصیل سخن گفته شد.

حجت الاسلام مقصود علی دومکی بلوچ در خطبه نخست، با اشاره به خطبه عظیم فدکیه حضرت فاطمه زهرا(س)، نکات مهم علمی، فکری، اعتقادی و تربیتی آن را تشریح کرد. وی اظهار داشت: خطبه فدکیه صرفاً یک خطابه تاریخی نیست، بلکه منشوری جامع درباره توحید، معرفت الهی، رسالت، امامت، قرآن کریم، جامعه اسلامی و مسئولیت‌های دینی است. حضرت فاطمه زهرا(س) در این خطبه، مبانی فکری و اعتقادی جامعه اسلامی، مسئولیت‌های امت و معیار تشخیص حق از باطل را با بیانی حکیمانه تبیین فرموده‌اند.

وی در تبیین فلسفه احکام الهی توضیح داد: نماز وسیله پاکی از تکبر، زکات موجب تزکیه نفس و افزایش برکت در روزی، روزه عامل اخلاص و تقوا، حج مایه استحکام دین و وحدت امت، عدالت موجب آرامش دل‌ها و اطاعت از اهل‌بیت(ع) سبب حفظ نظم و هدایت امت است. حضرت فاطمه زهرا(س) در خطبه خویش، حکمت احکام اسلامی و آثار فردی و اجتماعی آن‌ها را به شکلی جامع بیان فرموده‌اند.

مقصود علی دومکی بلوچ گفت: هدف حقیقی از برگزاری ایام فاطمیه، آن است که سیره پاک، شخصیت، عبادت، حیا، عفت، بصیرت، حق‌گویی، حمایت از مظلومان و دفاع از ولایت حضرت فاطمه زهرا(س) را در زندگی عملی خود سرمشق قرار دهیم. باید با الهام از تعالیم آن بانوی بزرگ، عدالت، حق‌طلبی، شرافت، امانت‌داری و همدردی انسانی را در جامعه گسترش دهیم. سیره حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد که در حمایت از حق استوار باشیم و در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکنیم.

مقصود علی دومکی بلوچ در خطبه دوم، با اشاره به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاکستان اظهار داشت: مشکلات مردم روزبه‌روز افزایش می‌یابد، فقر و تنگدستی گسترش پیدا می‌کند و اقشار عادی جامعه با گرانی، بیکاری و بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ در حالی که از سوی دیگر، تجمل‌گرایی، هزینه‌های سرسام‌آور و فساد در میان طبقه حاکم، موجب نگرانی شدید مردم شده است.

وی افزود: نخستین مسئولیت حاکمان، فراهم کردن امکانات اساسی برای مردم و تضمین دسترسی همگان به آموزش، بهداشت، اشتغال و عدالت است. تحمیل بار اقتصادی بیشتر بر مردم به جای ارائه تسهیلات و حمایت‌های معیشتی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. منابع کشور امانت مردم هستند و باید در مسیر رفاه و بهبود زندگی آنان هزینه شوند.

مقصود علی دومکی بلوچ درباره بحث‌های جاری پیرامون ایجاد استان‌های جدید اظهار داشت: تشکیل استان‌های جدید به‌تنهایی مشکلات مردم را حل نخواهد کرد. تقسیمات اداری، راه‌حل اساسی مشکلات نیست؛ مگر آنکه نظام حکمرانی اصلاح شود، فساد از میان برود، اختیارات به شکل عادلانه توزیع گردد و دسترسی مردم به امکانات اساسی تضمین شود. نیاز اصلی کشور، حکمرانی شایسته، نهادهای قدرتمند، نظام شفاف و حفاظت از حقوق مردم است.

مقصود علی دومکی بلوچ در خصوص جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمریکا این جنگ را باخته است و جمهوری اسلامی ایران با پایداری، شجاعت و عزم استثنایی در این نبرد به پیروزی دست یافته است. به گفته وی، شرایط سیاسی، نظامی و دیپلماتیکی که رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل با آن مواجه شده‌اند، نشانه آشکار شکست راهبردهای آنان است. وی گفت: غرور قدرت‌های بزرگ و اتکای آنان به قدرت مادی، هرگز تضمین‌کننده پیروزی در برابر حق و استقامت نیست.

رهبر شهید؛ چراغ راه

وی همچنین افزود: رهبر شهید با حکمت، تدبیر، بصیرت و استواری، در حالی که توکل و اعتماد کامل به خداوند متعال داشت، در برابر دشمن ایستادگی کرد و این روش و منش برای همه ما چراغ راه است. سرمایه اصلی مبارزه ایشان، ایمان به خداوند، یقین به نصرت الهی، وفاداری به آرمان و پایداری در برابر دشواری‌ها بود. ایشان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز اراده خود را تضعیف نکردند و با توکل بر خداوند، استقامت و پایداری را در میدان عمل به نمایش گذاشتند.

مقصود علی دومکی بلوچ اظهار داشت: پیام قرآن کریم این است که یاری و نصرت خداوند متعال، سرچشمه امید و قوت قلب برای مؤمنان است. ما نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، توکل بر خدا، پایداری در مسیر حق، اتحاد و همبستگی و عزم و اراده در برابر دشمن را سرلوحه خویش قرار دهیم. تاریخ گواه است که ملت‌ها تنها با امکانات مادی به اهداف خود نمی‌رسند، بلکه ایمان، اتحاد، بصیرت، فداکاری و استقامت نیز از عوامل اساسی دستیابی به پیروزی هستند.

مقصود علی دومکی بلوچ همچنین درباره اندیشه و اشعار متفکر بزرگ پاکستان، علامه محمد اقبال، سخن گفت و اظهار داشت: اقبال پیام خودی، اعتمادبه‌نفس، بیداری، اتحاد، تلاش و مبارزه با ظلم را به امت اسلامی ارائه کرد. اندیشه انسان مؤمن و آرمانی در مکتب اقبال، تصویر انسانی بااخلاق و استوار بر حق و حقیقت است که در برابر مشکلات سر خم نمی‌کند. امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک و عمل به پیام خودی و بیداری اقبال است.

وی افزود: پیام اقبال صرفاً به شعر و فلسفه محدود نمی‌شود، بلکه منشوری برای تربیت فکری یک ملت زنده، عزت‌نفس، آزادی و مبارزه عملی است. آشنا ساختن نسل جوان با افکار اقبال و پرورش علم، اخلاق، اعتمادبه‌نفس و احساس مسئولیت در آنان، از ضرورت‌های مهم زمان حاضر است.

در پایان، مقصود علی دومکی بلوچ تأکید کرد که امت اسلامی باید با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، تعالیم قرآن کریم، معارف اهل‌بیت(ع) و پیام اقبال، در مسیر اتحاد، برادری، عدالت، بیداری و حق‌طلبی گام بردارد.

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