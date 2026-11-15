به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی (ره) در جمع بانوان سوگوار فاطمی، با بیان اینکه دشمن‌شناسی و شناخت دشمن حقیقی از اوصاف سیره فاطمی است، گفت: کسی که دشمن حقیقی را نشناسد و در دشمن‌شناسی دچار ضعف باشد، در بزنگاه‌های حساس در انتخاب‌ها دچار اشتباهات راهبردی و غیرقابل جبران می‌شود.

شیطان؛ دشمن حقیقی انسان

وی افزود: شیطان دشمن حقیقی انسان است و این دشمن برای انحراف و فریب انسان سوگند یاد کرده و انسان باید مراقب فتنه‌ها و فریب‌های این دشمن باشد؛ چراکه این دشمن از جایی که انتظار ندارد، او را فریب می‌دهد.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت تأکید کرد: بزرگ‌ترین اشتباهات انسان در تاریخ، در بزنگاه‌های حساس به خاطر عدم شناخت دشمن است و این اشتباهات گاهی موجب نابودی و تباهی زندگی انسان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) به خاطر حساسیت مسئله امامت و ولایت حاضر شد در مسجد مدینه با مردم از دست پرده و در میان زنان سخن بگوید، گفت: این بانو دلیل انحراف مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار را فراموشی دشمن حقیقی عنوان می‌کنند و می‌فرمایند: «ای مردم مدینه، شما دشمن حقیقی را فراموش کرده‌اید و این دشمن از جایی که شما فکر نمی‌کنید و انتظارش را ندارید وارد می‌شود و این دشمن همان شیطان است.»

وی ادامه داد: مردم مدینه با پذیرش فریب شیطان، برای همیشه اسلام و امام اسلامی را از مسیر حقیقی خود منحرف کردند و موجب رخنه و فتنه در امت اسلامی شدند.

دشمن‌شناسی؛ لازمه پاسداری از ولایت

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت یادآور شد: امروز نیز برای پاسداری از ولایت و همراهی با ولایت و امر فرج، شناخت دشمنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مؤمن نباید از شناخت دشمنی مانند شیطان و فرعون‌های تحت سیطره شیطان غفلت بورزد؛ زیرا کسی که دشمن را نشناسد و در خواب غفلت باشد، با لگد دشمن وسط معرکه از خواب بیدار می‌شود و هستی او نابود می‌گردد.