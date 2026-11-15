به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم صبحگاهی حرم مطهر شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح، یکشنبه با شرح نهج البلاغه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، سه‌شنبه با تفسیر قرآن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحاج ابوالقاسم، پنجشنبه با قرائت زیارت عاشورا و جمعه با قرائت دعای ندبه و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شحیطاط برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین مسعود حکیمیان، محمدهادی هدایت، محمدصادق کفیل، سید عبدالرزاق پیردهقان، محمداسماعیل خورشیدی، روح الله راسل و سید ابوالفضل مدرسی برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر با قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه است و در روز شنبه علاوه بر آن، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی آقای سید علی حسینی نژاد برگزار می‌شود. در روز جمعه نیز اقامه نماز جمعه در مصلی قدس خواهد بود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین علی حسین زاده، مجید فولادی، محمدحسین مبینی، سید محمدحسین صدر، حسین وحیدپور و محمدعلی فرشاد برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا گودرزی همراه خواهد بود.

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، سید محمدباقر طباطبایی، ناصر خلج، علیرضا تراشیون، عبدالحسین خسروپناه و سید حسین مؤمنی خواهند بود و کرسی تلاوت فاطمی شب یکشنبه برگزار می‌شود.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشا با نوای احمد ولی، پنجشنبه شب دعای کمیل بعد از نماز عشا با نوای علی اکبر حائری و قرائت زیارت جامعه کبیره از ساعت ۲۱:۰۰ با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت آقای سید محسن بنی فاطمی برگزار می شود.

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