به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد محسنی، صاحب‌امتیاز بیمارستان خاتم‌النبیین(ص) در کابل، اعلام کرد که این مرکز درمانی امروز به دستور وزیر عدلیه طالبان پلمب و تعطیل شده است.

وی با انتشار بیانیه‌ای در این باره نوشت که وزیر عدلیه طالبان هفته گذشته به مسئولان بیمارستان اعلام کرده بود که باید مدیریت و اداره این مرکز را به وی واگذار کنند، در غیر این صورت فعالیت بیمارستان متوقف خواهد شد.

محسنی با بیان اینکه این درخواست را قاطعانه رد کرده است، تأکید کرد: «زیرا واگذاری اداره یک مرکز درمانی به وزیر عدلیه، بدون هیچ‌گونه مبنای موجه قانونی، امری غیرقابل پذیرش بود.»

صاحب‌امتیاز بیمارستان خاتم‌النبیین(ص) افزود که این مرکز بیش از ۱۵ سال در کابل به مردم افغانستان خدمات درمانی ارائه کرده و به‌ویژه در حوزه‌های کلیه و اورولوژی (مجاری ادراری) فعالیت داشته است.

وی تعطیلی این بیمارستان را در ادامه برخوردهای تبعیض‌آمیز و مذهبی وزیر عدلیه طالبان با مراکز متعلق به جامعه شیعه افغانستان دانست و گفت که با این اقدام، مردم از دسترسی به خدمات درمانی این مرکز محروم شده‌اند.

محسنی همچنین تأکید کرد که بیمارستان خاتم‌النبیین(ص) به‌تازگی از سوی کمیسیون‌های مختلف بررسی و ارزیابی شده و در شمار بیمارستان‌های معتبر قرار گرفته بود. به گفته وی، این مرکز در یک ساختمان استیجاری فعالیت می‌کرد و هیچ‌گونه فعالیت سیاسی یا وابستگی حزبی نداشت.

وی در ادامه با اشاره به دلایل تعطیلی بیمارستان اظهار داشت: «با این وجود، ظاهراً تنها انتساب این شفاخانه به یک صاحب‌امتیاز شیعه، برای تعطیلی آن کافی بوده است.»

هشدار درباره پیامدهای برخوردهای مذهبی

صاحب‌امتیاز بیمارستان خاتم‌النبیین(ص) از مقام‌های ارشد طالبان و نهادهای امنیتی این گروه خواست عملکرد افرادی را که به گفته وی با تفکرات تندروانه و رویکردهای تفرقه‌افکنانه فعالیت می‌کنند، بررسی کنند.

او هشدار داد که چنین اقداماتی نه‌تنها به تقویت حاکمیت کمک نمی‌کند، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی، فاصله میان مردم و حکومت را افزایش می‌دهد و ثبات سیاسی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

محسنی محروم کردن مردم از خدمات درمانی به دلیل تعلق مذهبی صاحبان یک مرکز را مغایر با عدالت اسلامی و مسئولیت‌های حکومت در برابر شهروندان دانست.

وی خطاب به وزارت عدلیه طالبان تصریح کرد: «با مسدود ساختن مراکز و مؤسسات ما در داخل افغانستان، نه اندیشه ما تعطیل می‌شود، نه پیوند ما با مردم گسسته خواهد شد و نه اراده ما برای خدمت به هموطنان تضعیف می‌گردد.»

او همچنین تأکید کرد که مجموعه تحت مدیریت وی همچنان به حمایت از مردم افغانستان و ارائه خدمات به آنان پایبند خواهد ماند و تعطیلی مراکز این مجموعه، عزم آن‌ها را برای ادامه فعالیت‌های عام‌المنفعه تضعیف نخواهد کرد.

محسنی در بخش پایانی بیانیه خود با اشاره به انگیزه‌های دینی فعالیت مؤسسات تحت مدیریت خود، تعطیلی این مراکز را مانع ادامه مسیر خدمت‌رسانی ندانست و تأکید کرد که معیار پیروزی، رضایت خداوند است، نه باز بودن یا بسته بودن مراکز خدماتی.

وی در پایان با استناد به آیه ۴۲ سوره ابراهیم، درباره عاقبت ستمگران هشدار داد و نوشت که مهلت الهی نباید به معنای نادیده گرفتن ظلم و ستم از سوی خداوند تلقی شود.

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