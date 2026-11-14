به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین نصرت‌الله هاتفی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) که با محوریت «تبیین روش مبارزاتی حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها)» و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سازی اردکانی، استاد حوزه و دانشگاه، و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع الرسول(ص) محله مجیدیه جنوبی (استاد حسن بنا) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد شخصیت حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) برای نسل جدید، گفت: دشمنان امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) و حضرت فاطمه(سلام الله علیها) با ترفندهای مختلف درصدد مقابله با ترویج سبک زندگی علوی و سیره فاطمی در جامعه هستند، اما نور حق با عنایت خداوند در طول تاریخ روشن خواهد ماند و هدایتگر خواهد شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه معارف تشیع و اهل‌بیت(علیهم السلام) به برکت نوری که دارد، با وجود همه توطئه‌های دشمنان در طول تاریخ استمرار پیدا کرده است، افزود: دشمنان وقتی متوجه شدند نمی‌توانند مانع گسترش اسلام شوند، به طرق مختلف سعی در ایجاد انحراف در جوامع اسلامی کردند که البته متأسفانه تا حدودی موفق شدند. آنچه امروز در جهان اسلام به‌ویژه در قضایای غزه، لبنان و یمن می‌گذرد، ریشه در همین انحراف دارد.

مبلغ دینی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر در قلب انسان، خداوند نباشد و آن قلب به تسخیر شیطان درآمده باشد، باید به خدا پناه برد، اضافه کرد: اهالی مساجد باید مرتباً متوجه این حقیقت باشند که نباید به مسجد آمدن خود دل خوش باشند؛ زیرا طبق تصریح قرآن کریم، عده‌ای با وجود اینکه در ظاهر اهل عبادت هستند، اما در عمل مفتون ابلیس هستند. این وضعیت را در برخی از مدیران نظام جمهوری اسلامی و در میان برخی از اهل علم و تحقیق و مسجد مشاهده می‌کنیم. متأسفانه عده‌ای مسجد را وسیله پیشرفت و ارتقای دنیوی خود قرار می‌دهند، اما در مقابل، بانوانی در قلب آمریکا هستند که برای دفاع از انقلاب اسلامی و مردم غزه حاضرند کتک بخورند و حتی از محل کار و دانشگاه اخراج شوند.

افتخار به ملت مبعوث ایران و بانوان میدان‌دار

حجت‌الاسلام هاتفی در ادامه با اشاره به خطبه حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) گفت: حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) در این خطبه تأکید کردند که «چرا عده‌ای به ظاهر متدین، اهل قیام علیه ظالمان نیستند.» در چنین وضعیتی باید افتخار کرد به ملت مبعوث ایران و بانوانی که تا نیمه شب، در گرما، سرما و باران و برف، میدان و خیابان را ترک نکردند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز حدود نه ماه است که حضور ملت مبعوث ایران، جهان را متحول کرده است، گفت: امام خمینی(ره) در سال آخر عمر مبارک خود در جلسه‌ای خطاب به برخی از مسئولان فرمودند: مبادا از قطار انقلاب پیاده شوید.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت اعتقاد ملت ایران به معارف حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) دنیا را تغییر داده است، اضافه کرد: وظیفه همه ما قیام است. گاهی این قیام شامل حرکت انقلابی پدر و مادر علیه فرزندی است که اهل عبادت نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده زمانی به مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم عرض کردم که مشکل اصلی امروز انقلاب اسلامی، وضعیت آشفته مساجد است؛ زیرا اکثریت ائمه جماعات مساجد تهران کارمند هستند و کمترین وقت را برای اداره مسجد اختصاص می‌دهند.

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