به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی و فرهنگی «حجاب در اروپا؛ خوانش الهیاتی، حقوقی و اجتماعی» با تمرکز بر مطالعه موردی شهر آتن، پایتخت یونان، برگزار خواهد شد.

این نشست تلاش دارد موضوع حجاب در جوامع اروپایی را فراتر از نگاه‌های سیاسی و کلیشه‌ای، از منظر حقوقی، الهیاتی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهد و فرصتی برای گفت‌وگویی علمی، آگاهانه و چندجانبه فراهم کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، خانم الکساندرا واسیلیو، مؤلف پایان‌نامه «استفاده یا عدم استفاده از حجاب در اروپا؛ مورد آتن»، ارائه‌دهنده این نشست خواهد بود. خانم دکتر فضه خاتمی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم، به نقد و بررسی مباحث مطرح‌شده می‌پردازد و خانم مرضیه محسنی، عضو سازمان مردم‌نهاد آرتمیس، دبیری گفت‌وگو را بر عهده دارد.

این نشست روز یکشنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران (۱۲:۰۰ به وقت یونان) و به زبان‌های انگلیسی و فارسی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق کد QR درج‌شده در پوستر یا لینک اعلام‌شده اقدام کنند. همچنین برای طرح پرسش و دریافت اطلاعات بیشتر، نشانی @ArtemisVira در دسترس است.

این نشست با همکاری گروه بین‌المللی آرتمیس ایران، گروه آرتمیس یونان و مؤسسه بانوی پیشتاز، با حمایت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان برگزار می‌شود.

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