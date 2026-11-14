به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع بزرگ فاطمی در شرق تهران با حضور ائمه جماعات مساجد و استادان و طلاب حوزه علمیه تهران و سایر اقشار مردم، امروز ۲۲ آبان ماه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد احمدیه و مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره) تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی غروی، دبیر جامعه مبلّغین با اشاره به سابقه طولانی برگزاری مراسم سوگواری و اجتماع بزرگ هیأت‌های مذهبی و اهالی مساجد و روحانیون و طلاب در مسجد احمدیه و مدرسه علمیه مرحوم آیت الله جلالی خمینی، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: انقلاب اسلامی نیازمند شخصیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی و پای کاری همچون آیت‌الله جلالی خمینی است؛ علمایی که موجب وحدت میان مردم و تألیف قلوب و همگرایی حداکثری مسلمانان شوند.

دبیر جامعه مبلغین در ادامه با اشاره به تأسیس حوزه علمیه شرق تهران توسط مرحوم آیت الله جلالی خمینی(ره)، گفت: اقدام انقلابی ایشان توسط فرزندان ایشان که مدرسین خارج فقه و اصول حوزه علمیه هستند به خوبی تداوم یافته است. حاج آقا محمدرضا جلالی و حاج آقا مهدی جلالی خمینی پس از کسب علم در محضر مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم و به ویژه ۱۷ سال شرکت در درس خارج فقه آیت الله العظمی وحید خراسانی، اکنون موجب تداوم جهان علمی و فرهنگی مبلغان دینی و حوزویان در شرق تهران شده اند.

مردم مبعوث با راهبری علما راه امام خمینی و رهبر شهید انقلاب اسلامی را ادامه می دهند

کارشناس دینی در ادامه با اشاره به استقامت ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، گفت: مردم مبعوث با راهبری علما راه امام خمینی و رهبر شهید انقلاب اسلامی را در مبارزه با استکبار جهانی ادامه می دهند.

وی در با اشاره به فضائل حضرت فاطمه (س) که مورد تایید و تاکید علمای شیعه و اهل سنت است، گفت: اگر ما به درستی موضوع حجاب و عفاف را در جامعه مطرح می‌کردیم، اکنون نیازمند قانون جدیدی به نام حجاب و عفاف نبودیم؛ قانونی که اکنون باید با پذیرفتن مسائل مختلف، اجرا شود. البته ترویج حجاب و عفاف در مجالس دینی بسیار مهم و کارآمد است.

دبیر جامعه مبلغین با اشاره به حدیث منزلت که از دلایل اعتقاد شیخ طوسی به مذهب تشیع بود، اظهار کرد: جبرئیل به کرات بر حضرت فاطمه (س) نازل شد و امیرالمومنین علی(ع)، کاتب وحی در این دوره شدند. حال باید پرسید ما چقدر توانستیم این معارف را به خوبی به نسل جوان منتقل کنیم؟ ما اگر در این زمینه موفق بودیم، چرا اکنون این وضعیت حجاب و عفاف در کشور ما است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین غروی در ادامه با بیان اینکه مبلغان و خطبا و ائمه جماعت مساجد و مداحان و شاعران اهل بیت (ع) باید با رویکرد دقیق و به روز و عالمانه، معارف فاطمی را مطرح و تبیین کنند، تاکید کرد: چون در این زمینه با روش درست و خلاقانه عمل نکردیم، وضعیت به گونه‌ای شده که برای رعایت وظیفه شرعی، یعنی حجاب باید قانون حجاب و عفاف تصویب شود.

وی در ادامه به کودک‌کشی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته پرداخت و بیان کرد: این همه کودک‌کشی و انسان‌کشی، ریشه در کینه‌ورزی دشمنان اسلام از یک سو و جهالت دینی برخی مسلمانان دارد. همه باید به وظیفه خود در زمینه جهاد تبیین در حوزه دشمن شناسی و مقابله با رژیم غاصب صهیونسیتی عمل کنند.

دبیر جامعه مبلغین با بیان اینکه اگر ما در برابر دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب اسلامی سکوت کنیم، بلای لیبی و عراق بر سر ما می‌آید، گفت: رهبری شهید انقلاب اسلامی با استقامت مثال‌زدنی و کم‌نظیر در برابر آمریکا و صهیونیست‌ها مقاومت کردند و امروز نیز حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مقام معظم رهبری راه امامین انقلاب اسلامی را ادامه می دهند.

وی در ادامه به شرح جهان. دینی و پرداخت و تأکید کرد: جهل دینی یعنی شکل‌گیری داعش. در جهان اسلام، گروه‌هایی شکل گرفتند که هیچ واکنشی نسبت به رژیم صهیونیستی نشان نمی‌دادند ولی در برابر جبهه مقاومت می‌ایستادند. اما چه باید کرد؟ پاسخ کار، روشنگری و تبیین است. دین خدا، دین عقلانیت است. روحانیون باید همچون پیامبر اسلام (ص) مردم را از زنجیر خرافات دور کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غروی در ادامه با اشاره به بحران جمعیت در کشور، گفت: پیری جمعیت را می توان اصلی ترین بحران کشور دانست و لذا مبلغان و طلاب باید برای اصلاح فرهنگ جامعه در زمینه جمعیت و ازدواج اقدام کنند. امروز پیر شدن جمعیت، آینده کشور و انقلاب اسلامی را تهدید می کند.

اهمیت جذب طلبه در شرایط امروز کشور

حجت الاسلام والمسلمین غروی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب طلبه در شرایط امروز کشور، خاطرنشان کرد: شما مردم عزادار و متدین باید فرزندان و عزیزان خود را برای طلبه شدن و تحصیل در حوزه های علمیه تشویق کنید.

بنا بر این گزارش، جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در ادامه اجتماع بزرگ فاطمی شرق تهران در مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره)، مرثیه سرایی و روضه خوانی کردند.

...................

پایان پیام/