به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اکران اختصاصی و تحلیل فیلم مستند «اصحاب الخیر» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود طاهری، با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، حوزویان و فعالان عرصه سینمای مستند در سالن مهر حوزه هنری استان قم برگزار شد.

این مستند تاریخی-پژوهشی درباره طرح و برنامه امام محمد باقر علیه السلام و یاران نزدیکش معروف به اصحاب‌الخیر درطرح‌ریزی و مدون کردن آموزه‌های فکری شیعه و نیزسازماندهی یک ساختار انسانی در قالب سلسله رُوات درایجاد بازوی اندیشه‌ورزی شیعه است که سازمان جامعه اعتقادی شیعه را بعدازخود تشکیل دادند؛ طرحی که درپرتو تعالیم وتمهیدات امام‌باقر به یک ساختار فرهنگی ونیزانسانی تبدیل‌شدکه همچنان آبشخوراعتقادی وعملکردشیعه تاروزگارحاضر است.

تبیین ابعاد فکری و محتوایی مستند در گفتگو با مسعود طاهری

مسعود طاهری، کارگردان مستند «اصحاب الخیر»، در حاشیه این اکران تخصصی در گفتگو با ابنا به تشریح اهداف پژوهشی و ساختار محتوایی این اثر پرداخت. وی تبیین فرآیند تاریخی «شکل‌گیری جامعه اعتقادی شیعه» و پایه‌گذاری بنیان‌های معرفتی آن در دوره امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را محور اصلی این مستند عنوان کرد.

طاهری با تشریح محورهای فکری فیلم تأکید کرد که آموزه‌های اصیل شیعی و بنیان‌های معرفتی آن در این مقطع تاریخی شکل گرفته است. در این اثر، جامعه اعتقادی شیعه هویتی فرامکانی دارد که به مرزهای جغرافیایی و زمینی محدود نمی‌شود، بلکه بر پیوندهای فکری، حدیثی و اعتقادی استوار است.

محوریت اقدامات امام باقر (ع) و نقش چهار صحابه مبرز

تمرکز اصلی و ویژه مستند «اصحاب الخیر» بر تدابیر و اقدامات امام محمد باقر (ع) قرار دارد. فیلم با واکاوی نقش چهار تن از یاران شاخص و مبرز امام باقر (ع)، جایگاه تاریخی آنان را در تکوین جریان حدیثی شیعه به تصویر کشیده است. این چهار صحابه برجسته عبارتند از:

زرارة بن أعین

محمد بن مسلم

ابوبصیر اسدی

برید بن معاویه

به گفته کارگردان اثر، این چهار شخصیت کلیدی سرچشمه جریان حدیثی شیعه به شمار می‌روند؛ جریانی که در قرون بعد گسترش یافت، در متون روایی مرجع از جمله کتاب «کافی» تبلور یافت و در طول قرن‌ها تا زمان آخرین محدثان برجسته شیعه، از جمله میرزا حسین نوری (محدث نوری)، تداوم پیدا کرد.

طاهری درباره سابقه نمایش مستند «اصحاب الخیر» توضیح داد که اکران اولیه فیلم در تاریخ ۲۱ دی‌ماه انجام شد و با توجه به تحولات و شرایط کشور، روند اکران آن متوقف گردید. وی اکران برگزارشده در حوزه هنری قم را نخستین نمایش اختصاصی اثر برای اساتید و نخبگان دانست و اعلام کرد طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این مستند در آینده در سایر دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فضاهای آکادمیک اکران شده و در نشست‌های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

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