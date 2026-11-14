به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا معتمدی پس از دریافت پروانه برلیان در جمع فعالان صنعت سینما از منطقه اوراسیا و برخی دیگر از کشورهای مستقل جهان گفت: یک جمله خطاب به مردم ایران می‌گویم که در حدود دو سال گذشته روزهای خیلی سختی را گذرانده‌اند.

این کارگردان ایرانی گفت: من افتخار می‌کنم که یکی از مردم ایران هستم که در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر و در کنار کشورمان ایستاده‌ایم.

جایزه معتمدی را مارگاریتا سیمونیان، از مدیران مجموعه رسانه‌ای روسیا سودنیا (روسیه امروز)، اهدا کرد.

آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا شامگاه پنجشنبه در حالی با حضور سفیر و رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در روسیه برگزار شد که سینمای ایران با دو فیلم در میان نامزدهای این رویداد حضور داشت.

«دختر پری‌خانم» به کارگردانی معتمدی و «وعده ناهار» به کارگردانی مجید مجیدی، دو فیلم ایرانی راه‌یافته به بخش رقابتی این جشنواره بودند. در این میان، کیوان مقدم، طراح صحنه فیلم «دختر پری‌خانم»، نیز در جمع سه نامزد برتر نهایی این بخش معرفی شد.

معتمدی، کارگردان ایرانی، پس از دریافت پروانه برلیان این جشنواره در بخش بهترین فیلمنامه به ارزش ۲۵۰ هزار دلار گفت: این فیلم، داستان رابطه یک پسر میان‌سال با مادرش در کما است که سعی می‌کند از مادرش مراقبت کند، به امید روزی که از کما خارج می‌شود.

کارگردان «دختر پری‌خانم» اظهار داشت: ما تصمیم داریم این فیلم را در چند ماه آینده حوالی عید نوروز اکران کنیم و امیدواریم که اکران خوبی داشته باشد و مردم آن را ببینند.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نیز در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا جشنواره خیلی مهمی است، به خاطر اینکه دست‌اندرکاران اکثر جشنواره‌های بین‌المللی، کشورهای غربی بودند و هستند و هنوز هم تلاش دارند که فیلم‌ها را سیاسی گزینش و انتخاب کنند.

وی افزود: نگاه و رویکرد جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا که امسال برای دومین سال پیاپی برگزار می‌شود، رویکرد سیاسی نیست و با توجه به حضور کشورهای اوراسیا و دیگر کشورها می‌توان گفت جشنواره‌ای از کشورهای مستقل دنیا و جنوب جهانی است.

سفیر ایران در روسیه اظهار داشت: از اینکه سینمای ایران در این جشنواره بین‌المللی هم پارسال درخشید و هم امسال، بسیار خوشحال هستیم.

آیین اعطای جوایز برگزیدگان با پخش پیام تصویری ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آغاز شد. در دومین دوره این جشنواره بین‌المللی، ۴۱ فیلم از ۱۹ کشور رقابت کردند و برندگان در ۱۲ بخش معرفی شدند.

جایزه بهترین فیلم این جشنواره به ارزش یک میلیون دلار به فیلم «آگوست» به کارگردانی نیکیتا ویسوتسکی و ایلیا لبدوف رسید. پارسال نیز «جایزه ویژه» نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا به خاطر سهم ارزنده در سینمای جهان به مجید مجیدی، فیلمساز برجسته کشورمان، رسیده بود.

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