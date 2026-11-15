به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان با اشاره به تغییر معادلات قدرت در منطقه، تحولات اخیر در ایران، لبنان و فلسطین را نشانه پایان دوران ابرقدرتی آمریکا دانست و تاکید کرد: واشنگتن دیگر قادر به تحمیل اراده خود بر ملت‌ها نیست.

سید ابراهیم امین السید اظهار کرد: تحولات لبنان، فلسطین و ایران بر مسیر حرکت ملت‌ها، روابط میان کشورها و معادلات نبرد در عرصه بین‌المللی تأثیر گذاشته است. جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، ایران، لبنان و یمن نیز سرانجام به نابودی جنایتکاران منجر خواهد شد.

وی با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق امنیت و ثبات از طریق جنگ علیه لبنان افزود: دونالد ترامپ در تلاش بود عظمت آمریکا را احیا کند، اما با شکست سختی مواجه شد. تحولات انتخاباتی آمریکا نیز نشانه‌ای از عقب‌گرد این کشور بود؛ به‌گونه‌ای که ترامپ خود این انتخابات را گامی بزرگ به عقب توصیف کرد.

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان همچنین از شکل‌گیری تحولات جدید در عرصه بین‌المللی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، انتخاباتی با محوریت مخالفت یا موافقت با حمله به ایران برگزار شد و هم‌زمان شاهد موضع‌گیری برخی کشورهای اروپایی علیه رژیم صهیونیستی بودیم.

امین السید با تأکید بر اینکه تحولات پیش‌رو برای لبنان و منطقه نویدبخش یک پیروزی بزرگ است، تصریح کرد: ایران با اقدامات خود نقشه منطقه را بر اساس این واقعیت بازطراحی کرد که کشوری توانسته است در برابر آمریکا بایستد و به واشنگتن نشان دهد که دیگر ابرقدرت نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات یمن، ادامه جنگ در این کشور را به سود هیچ طرفی ندانست و گفت: این جنگ هیچ دستاورد داخلی یا خارجی ندارد و ملت بزرگ و مجاهد یمن هزینه سنگینی در مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت فلسطین پرداخته است.

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله همچنین خطاب به مسئولان عربستان تأکید کرد که پذیرش خواسته‌های ملت یمن منافع بیشتری برای ریاض خواهد داشت تا ادامه دشمنی با این ملت و ویرانی این کشور.

امین السید در ادامه با انتقاد از طرح موضوع انحصار سلاح در لبنان، اظهار کرد: برخی طرف‌ها به‌طور مستمر از انحصار سلاح سخن می‌گویند، اما منظور واقعی آنها خلع سلاح مقاومت است؛ موضوعی که طرح آن در شرایط تداوم تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی و در راستای منافع این رژیم، جای تعجب دارد.

وی افزود: هدف از چنین درخواستی، تسلیم شدن در برابر رژیم صهیونیستی است و ارتباطی با منافع ملی لبنان ندارد؛ با این حال، اگر موضوع خلع سلاح با هدف تأمین منافع ملی مطرح شود، امکان گفت‌وگو و بررسی آن وجود دارد.

..........................

پایان پیام