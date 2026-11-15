به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی حزب‌الله لبنان، بازداشت علمای بحرین را اقدامی غیرانسانی و غیرملی دانست و تأکید کرد که آمریکا در قبال این پرونده مسئولیت دارد.

سیدعلی فحص تاکید کرد: این علما به دلیل تلاش برای حمایت از جامعه، مردم و خانواده‌های خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و هیچ اقدامی که مستحق چنین برخوردی باشد، انجام نداده‌اند.

وی افزود: تعویق محاکمه به معنای بسته‌شدن پرونده نیست و مقام‌های بحرینی ممکن است رسیدگی قضایی را دوباره از سر بگیرند.

معاون فرهنگی حزب‌الله از علمای مسلمان درخواست کرد در هر کجا که هستند با صدای بلند این اقدام غیرانسانی را محکوم کنند و مقام‌های بحرین را مسئول وضعیت علمای بازداشت‌شده بدانند.

وی تاکید کرد: واشنگتن نیز به دلیل حمایت از سیاست‌های منامه، مسئولیت بازداشت علمای بحرین را بر عهده دارد.

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