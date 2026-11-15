به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم بلشان، تحلیلگر سیاسی در گفتگویی ابراز داشت: آنچه امروز به عنوان کمپین علیه نیروی حاضر در میدان جرف النصر مطرح می‌شود، در واقع تلاشی برای خارج کردن حشدالشعبی از این منطقه و در چارچوب طرح‌ها و فشارهای آمریکاست.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: فشار آمریکا تنها به تلاش برای خروج حشدالشعبی از این منطقه محدود نشده، بلکه در حال حاضر برای ممانعت از تصویب قانون حشدالشعبی که مدت‌هاست در انتظار آن هستند، اعمال می‌شود. در همین حال، برخی طرف‌های داخلی نیز در حال اجرای دستورکارهای آمریکا هستند.

بلشان تصریح کرد: کشورهای خلیج فارس از طرح‌های آمریکا حمایت کرده و در راستای تحقق اهداف واشنگتن در عراق، در کنار آن ایستاده‌اند. این حمایت‌ها شامل تأیید فشار آمریکا برای تضمین عدم تصویب قانون حشدالشعبی و همچنین راه‌اندازی کمپین‌هایی علیه حشدالشعبی در جرف النصر با هدف تخریب وجهه این نیرو و طرح اتهامات و ادعاهای نادرست علیه آن است.

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