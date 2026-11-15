به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عوز آلموگ، جامعه‌شناس سرشناس اسرائیلی، معتقد است که اسرائیل به مرحله‌ای بی‌بازگشت رسیده و آن را «پایان صهیونیسم» دانسته است.

آلموگ، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه حیفا و از برجسته‌ترین پژوهشگران جامعه صهیونیستی است که چندین دهه را صرف مطالعه در خصوص «هویت اسرائیلی» و تحولات آن کرده و کتاب‌ها، پژوهش‌ها و سخنرانی‌هایی درباره سبک‌های زندگی، ارزش‌ها، باورها و تغییرات اجتماعی در اراضی اشغالی منتشر کرده است. او فرزند فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل، سرتیپ زئیف آلموگ، و دکتر گائولا آلموگ، پژوهشگر ادبیات کودکان است.

عوز آلموگ که خود نیز اراضی اشغالی را ترک کرده و به یونان پناه برده است، هشدار داد که تغییر دولت، تحولات عمیق رخ‌داده در جامعه را درمان نخواهد کرد. او در کتاب جدید خود، تا آنجا پیش می‌رود که ترک اسرائیل را توصیه می‌کند و معتقد است ماندن در آن ممکن است به معنای چشم‌پوشی از ارزش‌های شخصی و آینده فرزندان باشد.

آلموگ در موضعی که بازتاب‌دهنده عمق ناامیدی در بخش‌هایی از نخبگان دانشگاهی و لیبرال اسرائیل است، از اسرائیلی‌های لیبرال خواست به صورت جدی درباره ترک اسرائیل بیندیشند.

اعتراف به شکست اعتراضات و توصیف دولت به عنوان «شبه‌فاشیستی»

آلموگ که خود در اعتراضات منطقه کابلان شرکت کرده بود، می‌پذیرد که این اعتراضات شکست خورده و اسرائیل به مرحله‌ای رسیده که بازگشت به مسیر پیشین دشوار است.

او دولت را «شبه‌فاشیستی» توصیف می‌کند. هرچند تغییر مسیر را کاملاً ناممکن نمی‌داند، اما احتمال بازگشت به «مسیر روشنگری» را بسیار پایین می‌شمارد و تأکید می‌کند: «تغییر دولت برای درمان ریشه‌های بحران کافی نیست».

آلموگ ۶۶ ساله در مصاحبه‌ای با وب‌سایت عبری «واللا» از یونان، همزمان با انتشار کتاب جدیدش، گفت پاسخ او به سؤالی که عنوان کتاب حمل می‌کند، «بله» است و توضیح داد که این توصیه نه به دلیل باور به وجود مکانی جایگزین و ایده‌آل، بلکه ناشی از مجموع تغییرات سیاسی، اجتماعی و امنیتی است که اسرائیل در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گرفته دیگر در یونان زندگی کند، توضیح داد که این تصمیم درد شدیدی برایش دارد و خود را «محکوم به بی‌ریشگی» می‌داند.

جامعه‌شناس برجسته اسرائیلی می‌گوید چهار سال گذشته برای او سفری دشوار از بازنگری مواضع و کنار گذاشتن تصورات پیشین درباره جامعه صهیونیستی بوده است. دلایل ناامیدی‌اش تنها به کابینه نتانیاهو یا «کودتای علیه دستگاه قضایی» یا حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ پس از آن محدود نمی‌شود، بلکه به تحولات عمیقی مربوط است که این رویدادها در ساختار جامعه صهیونیستی آشکار کرد.

انتقاد از نتانیاهو؛ مشکل فراتر از شخص نخست‌وزیر است

او در انتقادی مستقیم از نتانیاهو می‌گوید: نخست‌وزیر نقاط ضعف و شکاف‌های موجود مانند احساس محرومیت، حسادت، تندروی دینی و ملی و عقب‌نشینی ارزش‌های مشترک را نساخته، اما امکان بهره‌برداری سیاسی از آن‌ها را دریافته و آن‌ها را به ابزار حکومت تبدیل کرده است. به باور آلموگ، مشکل فراتر از شخص نخست‌وزیر است: «دولت را می‌توان تغییر داد، اما تغییر جامعه بسیار دشوارتر است».

آلموگ هدف کتابش را نه توجیه تصمیم شخصی یا دعوت دیگران به دنباله‌روی، بلکه تحلیل واقعیت و توصیه به لیبرال‌ها برای اندیشیدن به مهاجرت به دلایل ارزشی می‌داند و در پایان تأکید می‌کند: «من حقیقت را می‌گویم».

وی توضیح داد که با توصیف مهاجرت به‌عنوان خیانت مخالف است و برچسب «خائن» ابزاری برای فشار عاطفی و نگه‌داشتن افراد در اراضی اشغالی است. پارادوکس شرایط کنونی این است که ماندن ممکن است انسان را وادار به «خیانت به چیزی بسیار مهم‌تر، یعنی خودش» کند.

او با استناد به تصور اینکه هویت یهودی ارتباط دائمی با یک سرزمین خاص را تحمیل نمی‌کند و با یادآوری اینکه حضرت ابراهیم نیز در خانه خود باقی نماند، می‌کوشد یکی از تابوهای استوار گفتمان صهیونیستی را بشکند و مهاجرت را گزینه‌ای اخلاقی و شخصی مشروع، نه نشانه ضعف تعلق، معرفی کند.

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