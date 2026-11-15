به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت اعزامی آیت‌الله العظمی سید محمدتقی مدرسی(دام ظله) از مراجع تقلید مقیم کربلای معلی، هم‌زمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، با سفر به استان هرمزگان از محل شهادت شهدای مظلوم مدرسه میناب بازدید کرد.

اعضای این هیئت در این سفر، با خانواده‌های معظم شهدای این حادثه، شهدای ناو دنا و شهدای هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و ابراز همدردی کردند.

همچنین اعضای این هیئت با حضور در خط مقدم جبهه، ضمن ابلاغ سلام و پیام خدا قوت آیت‌الله العظمی مدرسی به رزمندگان اسلام مستقر در منطقه تنگه هرمز، از مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان در پاسداری از امنیت و عزت کشور قدردانی کردند.

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