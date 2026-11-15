به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در مجلس عزاداری ایام فاطمیه که در حوزه علمیه امام حسن(ع) در منطقه جهلم پاکستان برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، بر ضرورت الگوگیری از زندگی آن بانوی بزرگوار تأکید کرد و بصیرت، شجاعت و استقامت در دفاع از حق و ارزش‌های الهی را از مهم‌ترین درس‌های سیره فاطمی برای بشریت دانست.

وی در ادامه، شناخت جایگاه والای حضرت زهرا(س) را مستلزم توجه به محبت ویژه پیامبر اکرم(ص) نسبت به ایشان دانست و اظهار کرد: برای درک عظمت و منزلت حضرت فاطمه(س)، باید به جایگاه ممتاز ایشان نزد رسول خدا(ص) و علاقه و احترام ویژه آن حضرت به دختر گرامی‌اش توجه کرد.

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به درس‌های ماندگار زندگی حضرت زهرا(س) افزود: سیره آن بانوی بزرگوار به ما می‌آموزد که دفاع از حق و پاسداری از اصول و ارزش‌های الهی، محدود به زمان و شرایط خاصی نیست، بلکه در هر عصر و موقعیتی به بصیرت، شجاعت و پایداری نیاز دارد.

حجت‌الاسلام میثمی همچنین با تبیین فلسفه برگزاری مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع)، خاطرنشان کرد: این مجالس تنها به سوگواری و ابراز ارادت محدود نمی‌شوند، بلکه فرصتی ارزشمند برای شناخت عمیق‌تر سیره و معارف اهل‌بیت(ع) و به‌کارگیری آموزه‌های آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

وی در پایان تأکید کرد: باید با بهره‌گیری از گنجینه معارف اهل‌بیت(ع)، سطح آگاهی و بینش دینی جامعه را ارتقا دهیم، فضایل اخلاقی را گسترش بخشیم و فرهنگ محبت، ولایت‌مداری و پیروی از خاندان عصمت و طهارت(ع) را بیش از پیش در جامعه نهادینه کنیم.

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