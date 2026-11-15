به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم خلیل رضوی، رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش، در مجلس عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تأکید کرد: برای شناخت حقیقت اسلام و درک کامل تعالیم دین، پذیرش رسالت پیامبر اکرم(ص) در کنار اعتقاد به ولایت و جایگاه اهل‌بیت(ع) ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به هدف بعثت پیامبران اظهار داشت: خداوند متعال تنها دین اسلام را برای هدایت بشر نازل نکرد، بلکه پیامبر اکرم(ص) را نیز به‌عنوان فرستاده و نماینده الهی برای برقراری عدالت و هدایت جامعه بشری مبعوث کرد.

این روحانی بنگلادشی با انتقاد از برداشت ناقص برخی افراد از آموزه‌های دینی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) گفت: به‌تدریج این تصور در میان مردم رواج داده شد که انجام عباداتی همچون نماز، روزه، حج و زکات، تمام حقیقت دین‌داری است؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین ارکان دین، پذیرش ولایت الهی و پیروی از اهل‌بیت(ع) است.

رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش با اشاره به ماجرای ابلیس افزود: ابلیس با وجود عبادت فراوان و رسیدن به جایگاهی بلند، به دلیل سرپیچی از فرمان الهی و نپذیرفتن ولایت، از درگاه خداوند رانده شد. این ماجرا نشان می‌دهد که عبادت، بدون تسلیم در برابر فرمان و ولایت الهی، انسان را به سعادت حقیقی نمی‌رساند.

حجت‌الاسلام رضوی در ادامه، با اشاره به واقعه غدیر خم و ماجرای حارث بن نعمان اظهار داشت: در جریان اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص)، فردی با پذیرش اصل عباداتی مانند نماز، روزه، حج و زکات، به انتصاب امام علی(ع) اعتراض کرد و اعلام داشت که اگر این تصمیم از جانب خداوند است، عذاب الهی را می‌پذیرد. بنا بر نقل این ماجرا، وی بلافاصله گرفتار عذاب الهی شد؛ چراکه در برابر فرمان خداوند و ولایت امیرالمؤمنین(ع) سرکشی کرد.

فاصله گرفتن از اهل‌بیت(ع)؛ زمینه انحراف از حقیقت دین

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های حکومت‌های اموی و عباسی در برابر ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: در دوران حکومت امویان و عباسیان، محدودیت‌هایی بر جامعه تحمیل شد تا مردم نتوانند از دانش و معارف اهل‌بیت(ع) بهره‌مند شوند.

رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش افزود: کسانی که توفیق حضور در محضر امامان معصوم(ع) و بهره‌گیری از آموزه‌های آنان را داشتند، حقیقت دین اسلام را به‌درستی شناختند؛ اما کسانی که از این سرچشمه‌های معرفت دور ماندند، به‌تدریج از حقیقت و معارف اصیل اسلام فاصله گرفتند.

حجت‌الاسلام رضوی در پایان، با تأکید بر پیوند ناگسستنی رسالت و ولایت خاطرنشان کرد: برای پاسداشت مقام رسالت و شناخت جایگاه ولایت، باید در گام نخست مقام و منزلت اهل‌بیت(ع) را به‌درستی بشناسیم و ارج نهیم؛ زیرا بدون شناخت و تکریم اهل‌بیت(ع)، نمی‌توان حقیقت رسالت و ولایت را آن‌گونه که شایسته است درک کرد.

این مراسم با حضور پرشور عزاداران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برگزار شد و جلوه‌ای از محبت و ارادت آنان به شخصیت معنوی حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و تعالیم انسان‌ساز آن بانوی بزرگ اسلام بود.

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