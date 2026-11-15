به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشکده حج و زیارت وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، جشنواره ملی «کاروان واژه‌ها» را با هدف ثبت و انتقال دستاوردهای معنوی و ادبی سفر حج و عمره برگزار می‌کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی این پژوهشکده، در بخش شعر، علاقه‌مندان می‌توانند در قالب‌های کلاسیک، نیمایی و آزاد اثر ارسال کنند.

در بخش خاطره‌نویسی، خاطرات واقعی و زیسته از سفر حج و عمره پذیرفته می‌شود و در بخش سفرنامه‌نویسی، روایت ادبی و توصیفی این سفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بخش داستان نیز شامل داستان‌های کوتاه و داستانک با ساختار روایی کامل در فضای حج است.

آثار باید در قالب فایل Word و با فونت B Nazanin یا B Lotus و اندازه ۱۴ تنظیم شوند و مشخصات کامل نویسنده و راه‌های ارتباطی در ابتدای فایل درج شود. همچنین آثار ارسالی باید اصیل و منتشرنشده باشند. آثار برگزیده در مجموعه کتاب جشنواره منتشر خواهد شد و به برگزیدگان جوایز و لوح سپاس اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل info@hzrc.ac.ir یا آیدی @hajj_phz در پیام‌رسان‌های ایتا و بله ارسال کنند.

تلفن ثابت دبیرخانه ۰۲۵-۳۷۱۸۶۵۵۶ و شماره همراه ۰۹۱۶۶۶۴۶۲۷۲ برای پاسخ‌گویی به سؤالات شرکت‌کنندگان اعلام شده است.

همچنین اطلاعات بیشتر در کانال پژوهشکده حج و زیارت در ایتا به نشانی eitaa.com/hajj_ziyarat در دسترس است.

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