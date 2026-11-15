به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی اردبیلی، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران، از برگزاری مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در این مسجد خبر داد و گفت: این آیین روز دوشنبه دوم آذرماه، هم‌زمان با شام وفات حضرت ام‌البنین(سلام‌الله‌علیها)، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اردبیل، برگزار خواهد شد.

وی در تشریح ویژگی‌های علمی، شخصیتی و اجتماعی مرحوم آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، دوراندیشی را از برجسته‌ترین شاخصه‌های فکری و مدیریتی ایشان برشمرد و اظهار کرد: شرایط زندگی و نیازهای جوامع در هر دوره متناسب با مقتضیات همان زمان شکل می‌گیرد؛ اما آنچه شخصیت‌های بزرگ و اثرگذار را از دیگران متمایز می‌کند، توانایی شناخت نیازهای امروز و پیش‌بینی ضرورت‌ها و تحولات آینده است.

امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران افزود: انسان‌های دوراندیش تنها به مسائل و مشکلات پیش روی خود نمی‌نگرند، بلکه با شناخت عمیق شرایط جامعه، برای آینده نیز برنامه‌ریزی می‌کنند و از همین رو، آثار و ثمرات تلاش‌های آنان به یک مقطع زمانی محدود نمی‌ماند.

وی ادامه داد: مرحوم آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی از جمله عالمانی بودند که نگاهشان فراتر از مسائل روزمره و نیازهای مقطعی جامعه قرار داشت. ایشان در کنار توجه به حل مشکلات موجود، همواره با نگاهی آینده‌نگر در مسیر ایجاد زیرساخت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی گام برمی‌داشتند؛ اقداماتی که آثار و ثمرات آن در سال‌های بعد آشکار شد و همچنان ادامه دارد.

مکتب امیرالمؤمنین(ع)؛ الگویی ماندگار از مسئولیت اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین اردبیلی با اشاره به کارنامه خدمات اجتماعی و فرهنگی آن مرجع فقید تصریح کرد: تأسیس مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، با وجود محدودیت امکانات، نمونه روشنی از نگاه مسئولانه و آینده‌نگر ایشان بود.

به گفته وی، این مجموعه توانست در عرصه آموزش و پرورش، فعالیت‌های دینی و فرهنگی و همچنین حمایت از محرومان و نیازمندان، خدمات ارزشمند و ماندگاری ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان می‌دهد دغدغه آن بزرگوار صرفاً انجام امور خیر در دوران حیات خود نبود، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای پایدار برای خدمت به جامعه و نسل‌های آینده را دنبال می‌کردند.

امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران، تأسیس مدارس مفید را از دیگر جلوه‌های روشن رویکرد آینده‌نگر آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی دانست و گفت: راه‌اندازی مدارس مفید با شیوه‌ای نو و رویکردی متفاوت در نظام آموزشی کشور، از جمله ابتکاراتی بود که اندیشه تحول‌خواه و آینده‌نگر آن مرحوم را به‌خوبی نمایان می‌ساخت.

وی همچنین تأسیس دانشگاه مفید در حوزه علمیه قم را اقدامی ماندگار در مسیر توسعه علمی کشور و تقویت ارتباط میان حوزه و دانشگاه عنوان کرد و افزود: این دانشگاه با هدف فراهم آوردن زمینه تحصیل و پژوهش برای طلاب و دانشجویان مستعد و علاقه‌مند در رشته‌های گوناگون تأسیس شد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.

اردبیلی با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه مفید امروز جایگاهی معتبر در عرصه علمی و دانشگاهی کشور یافته است و می‌توان گفت مرحوم آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی از پیشگامان ایجاد و تقویت تعامل علمی و آموزشی میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه بودند.

نقش‌آفرینی در نهضت اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و جایگاه آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی در نهضت اسلامی و همراهی با حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: مجاهدت‌های آن عالم بزرگ در مسیر شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و سپس پذیرش مسئولیت‌های مهم در اداره کشور، از بخش‌های برجسته و تأثیرگذار کارنامه زندگی ایشان است.

امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران افزود: آن مرحوم در کنار شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و به‌ویژه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، و دیگر چهره‌های اثرگذار نهضت اسلامی، در مقاطع حساس تاریخ انقلاب نقش‌آفرینی کردند و در تأسیس، تثبیت و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران سهمی مهم بر عهده داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اردبیلی در پایان با تأکید بر ضرورت بازخوانی ابعاد گوناگون شخصیت و اندیشه آن مرجع فقید خاطرنشان کرد: بزرگداشت شخصیت‌هایی چون آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، فرصتی برای مرور میراث علمی، اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی آنان و آشنایی نسل جوان با اندیشه‌ها و خدمات عالمانی است که نگاهشان به آینده جامعه و تعالی نسل‌های بعدی معطوف بود.

وی تأکید کرد: بی‌تردید، شناخت و معرفی این میراث ارزشمند می‌تواند چراغ راهی برای تداوم مسیر علم، خدمت، مسئولیت‌پذیری و اعتلای جامعه باشد.

گفتنی است سید عبدالکریم موسوی اردبیلی فقیه، قاضی و سیاستمدار ایرانی و سومین رئیس قوه قضائیه، نماینده نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران و یکی از مراجع تقلید شیعه بود.

ایشان مانند آیت‌الله شهید بهشتی و مهندس مهدی بازرگان از اعضای شورای انقلاب و هم‌چنین از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور در سال‌های۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بود.

عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در هیئت سه نفرهٔ رسیدگی به اختلاف بنی‌صدر و دیگران، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای امام خمینی از دیگر مسؤلیت‌های آن عالم بزرگوار بود که سرانجام در آذرماه سال ۱۳۹۵ در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام‌الله علیها به خاک سپرده شد.

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