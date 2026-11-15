به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار هافال، سیاستمدار مستقل کرد عراقی، اعلام کرد: تمام دولت‌های پیاپی و از جمله آخرین آن‌ها، دولت علی فالح الزیدی، جرأت نکرده‌اند پرونده قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ترکیه، افغانستان و سوریه را باز کنند.

به گفته وی، خانواده مسعود بارزانی مدیریت این عملیات را بر عهده دارد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» با اعلام این مطلب و متعهد شدن به افشای این پرونده‌ها، کمیته‌های بازرسی دولتی را به چالش کشید تا در آن‌ها تحقیق کرده و متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

وی همچنین اشاره کرد که برخی اعضای خانواده بارزانی تابعیت آمریکایی دارند.

هافال با اشاره به تصمیم دولت الزیدی برای تحقیق درباره ادعای قاچاق فرآورده‌های نفتی در منطقه جرف النصر استان بابل گفت: این تصمیم جای سؤال و تعجب دارد؛ چرا تصمیم مشابهی برای اعزام کمیته به اربیل، سلیمانیه و دیگر استان‌های شمالی اتخاذ نشده تا حقایق قاچاقی که در روشنایی روز انجام می‌شود، کشف شود؟

این سیاستمدار کرد، خانواده بارزانی را به نظارت مستقیم بر عملیات قاچاق و حمایت نیروهای پیشمرگه از این عملیات متهم کرد و تأکید نمود که دولت الزیدی توانایی پاسخگو کردن متهمان قاچاق نفت به خارج از کشور را ندارد.

وی از نخست‌وزیر خواست تا دستور برکناری یا بازداشت سران فساد در اقلیم را، همانند اقداماتی که در منطقه جرف النصر انجام شد، صادر کند.

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