به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب المجاهدین، جناح نظامی جنبش مجاهدین فلسطین، در بیانیه‌ای رسمی شهادت سمیر محمود ابویونس، معروف به «ابومحمود»، عضو شورای نظامی کتائب القسام و فرمانده لواء رفح را تسلیت گفت.

وی شب گذشته در پی عملیات ترور رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسید.

این گروه در بیانیه خود تصریح کرد: هدف قرار دادن ابومحمود در چارچوب سیاست ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی علیه رهبران مقاومت فلسطین صورت می‌گیرد؛ سیاستی که دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در جنگ نسل‌کشی و تجاوز مستمر علیه غزه، برای تأثیرگذاری بر ساختار رهبری و تضعیف حضور میدانی مقاومت در پیش گرفته است.

کتائب المجاهدین ضمن تسلیت و تبریک شهادت ابومحمود به جنبش مقاومت اسلامی حماس و کتائب شهید عزالدین القسام، از فداکاری‌ها و جهاد طولانی وی در برابر رژیم صهیونیستی و نقش‌های او در مقاومت علیه اشغالگری و مقابله با طرح‌ها و تجاوزهای دشمن علیه مردم فلسطین قدردانی کرد.

این گروه با یادآوری سیره جهادی شهید تأکید کرد: هدف قرار دادن رهبران فلسطینی، مسیر رویارویی را تغییر نخواهد داد و دشمن از این طریق به اهداف خود نخواهد رسید. این سیاست نه از عزم مجاهدان خواهد کاست و نه اراده مقاومت را در فلسطین و امت اسلامی خواهد شکست.

در این بیانیه تصریح شده است: رژیم صهیونیستی نزدیک به سه سال است که جنگ نسل‌کشی را علیه نوار غزه به راه انداخته و همزمان رهبران مقاومت را هدف قرار می‌دهد. اما این اقدامات، توانایی دشمن را برای پیروزی در این رویارویی یا تحمیل معادلات خود از طریق زور افزایش نخواهد داد. خون فرماندهان و دیگر شهدای مردم فلسطین و امت اسلامی، همواره در مسیر مقاومت حاضر خواهد بود.

کتائب المجاهدین در پایان تأکید کرد: فداکاری شهدا مسیر مقاومت را تقویت کرده و بر اصرار آن برای ادامه رویارویی با اشغالگری می‌افزاید.

این گروه ابراز اطمینان کرد که خون این شهدا به تحقق آرمان‌های مردم فلسطین برای آزادی و عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از سرزمین فلسطین کمک خواهد کرد.

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