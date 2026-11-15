به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به میزبانی دولت پاکستان و با حضور هیأت‌های عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلام‌آباد گشایش یافت.

هدف از جلسه مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، نهایی‌سازی دستور کار نشست وزیران خارجه اکو است که فردا دوشنبه در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

پاکستان رئیس دوره‌ای شورای وزیران سازمان اکو است و جلسه امروز به ریاست عاصم افتخار احمد، قائم‌مقام وزارت امور خارجه این کشور آغاز به کار کرد.

علیرضا توتونچیان، مدیرکل همکاری‌های چندجانبه اقتصادی وزارت امور خارجه، ریاست هیأت ایرانی را نیز بر عهده داشت.

بیست و نهمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو نوامبر سال گذشته به صورت مجازی به میزبانی قزاقستان برگزار شد، در حالی که بیست و هشتمین نشست آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شده بود.

اکو، سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۵ با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأسیس شد و ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان عضو آن هستند.

اهداف و مأموریت‌های این سازمان شامل تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، ایجاد زمینه‌های مناسب برای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، ارتقای سطح زندگی مردم و کاهش فقر در منطقه است.

این سازمان تاکنون با برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌ها به منظور تبادل نظر و تجربیات بین کشورهای عضو، تدوین و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ارتقای روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای عضو را دنبال کرده است.

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