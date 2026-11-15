به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب‌سلیمانی در نشست خبری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تشریح جزئیات این رویداد قرآنی، اظهار کرد: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه با همت فعالان قرآنی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این آزمون به یاد رهبر شهید طراحی شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری آن از ماه‌های گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این ۱۹ دوره از آزمون سراسری قرآن و عترت برگزار شده است، افزود: دوره بیستم با حدود هفت سال فاصله از دوره قبلی برگزار می‌شود. عوامل مختلفی در توقف و ادامه نیافتن این آزمون نقش داشت، اما امسال بار دیگر برگزاری آن مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گرفت و در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

جایگاه راهبردی آزمون در برنامه هفتم توسعه

ارباب‌سلیمانی با اشاره به جایگاه راهبردی این آزمون در برنامه‌های قرآنی کشور گفت: در برنامه هفتم پیشرفت کشور، وظایفی در حوزه قرآن و عترت برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: یکی از این تکالیف، تربیت سالانه دست‌کم ۱۰۰ هزار حافظ قرآن کریم است. این برنامه در سال ۱۴۰۴ نیز دنبال شد و به فضل الهی با تلاش فعالان و چهره‌های قرآنی، ۱۰۶ هزار نفر در برنامه تربیت حافظان قرآن شرکت کردند و پس از راستی‌آزمایی، اطلاعات و مشخصات آنان به مراکز ذی‌ربط اعلام شد. به این ترتیب، در سال گذشته نه‌تنها به هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم رسیدیم، بلکه از آن نیز فراتر رفتیم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امسال نیز با توجه به همین تکلیف قانونی، برگزاری آزمون حضوری یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شناسایی و ارزیابی عملکرد مؤسسات قرآنی و حافظان قرآن تشخیص داده شد؛ چراکه از این طریق می‌توان اطلاعات دقیق‌تری درباره تعداد حافظان، عملکرد مؤسسات و میزان تحقق برنامه حفظ قرآن در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف به دست آورد.

وی با تأکید بر مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تبلیغ و ترویج ارزش‌های ایرانی و اسلامی خاطرنشان کرد: ارتقای فرهنگ عمومی از مهم‌ترین مأموریت‌های این وزارتخانه است و آزمون سراسری قرآن و عترت می‌تواند به‌عنوان ابزاری جریان‌ساز و گفتمان‌ساز، به تقویت گفتمان قرآنی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور کمک کند.

چهار هدف اصلی برگزاری آزمون

ارباب‌سلیمانی چهار هدف اصلی برگزاری این دوره از آزمون را تشریح کرد و گفت: نخست، انسجام‌بخشی، هدایت و جهت‌دهی محتوایی به فعالیت‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی در سراسر کشور؛ دوم، ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی این مؤسسات و مراکز؛ سوم، ایجاد انگیزه در میان آحاد جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، برای فراگیری معارف قرآن و عترت؛ و چهارم، شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای درخشان قرآنی، به‌ویژه در گروه‌های سنی نوجوان و جوان است.

توجه ویژه به اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفاوت‌های این دوره با آزمون‌های گذشته اظهار کرد: در این دوره، بخش محتوایی و معارفی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با توجه به شهادت جان‌سوز رهبر معظم انقلاب، اندیشه‌های قرآنی ایشان به‌صورت ویژه در طراحی آزمون مورد توجه قرار گرفته و دو اثر «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» به‌عنوان منابع آزمون معرفی شده‌اند.

وی افزود: تفاوت دیگر این دوره، اختصاص بخش ویژه‌ای به حفظ سوره مبارکه فجر است که با توجه به توصیه رهبر شهید درباره مداومت بر قرائت و تدبر در این سوره در نظر گرفته شده است.

ارباب‌سلیمانی از اضافه شدن سرفصل جدیدی با عنوان «فصل تعالی» در حوزه مهارت‌های هنری و رسانه‌ای خبر داد و گفت: در این بخش به دنبال تربیت نسل جدیدی از فعالان و کنشگران قرآنی هستیم تا بتوانند در عرصه رسانه و فضای فرهنگی و هنری کشور تأثیرگذار باشند.

وی بهره‌گیری از سامانه الکترونیکی در مراحل مختلف آزمون را از دیگر ویژگی‌های این دوره دانست و تصریح کرد: از مرحله ثبت‌نام شرکت‌کنندگان تا صدور کارت و برگزاری آزمون برخی رشته‌ها، از ظرفیت سامانه استفاده شده و تمام این فرایندها به شکل الکترونیکی دنبال می‌شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای تشویق و ایجاد انگیزه در گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، همچنین حافظان قرآن و مؤسسات قرآنی، از محل اعتبارات جدول ۱۲ برنامه هفتم پیشرفت، هدایای ارزشمندی اختصاص یافته است که جزئیات جوایز پیش‌تر از طریق رسانه‌های عمومی و فراخوان آزمون اعلام شده است.

وی شفافیت اطلاعات را ششمین ویژگی این دوره برشمرد و گفت: با توجه به سیاست شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمامی داده‌ها و اطلاعات مربوط به این آزمون از آغاز تا کنون با جزئیات در اختیار علاقه‌مندان و اصحاب رسانه قرار گرفته است؛ اقدامی که در مقایسه با بسیاری از رویدادهای فرهنگی و قرآنی کشور کم‌نظیر است.

زمان‌بندی مراحل برگزاری و اعلام نتایج

ارباب‌سلیمانی در ادامه به تقویم اجرایی آزمون اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام این دوره از ۱۴ شهریورماه آغاز شد و تا ۱۵ آبان‌ماه ادامه داشت. زمان دریافت کارت ورود به جلسه نیز از ۱۶ تا ۲۶ آبان‌ماه تعیین شده است.

وی افزود: آزمون کتبی رشته حفظ قرآن کریم ویژه بزرگسالان، روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح در حوزه‌های امتحانی اعلام‌شده برگزار می‌شود. آزمون‌های الکترونیکی نیز از اول تا پنجم آذرماه انجام خواهد شد و نتایج نهایی، در صورت فراهم بودن شرایط، ششم آذرماه اعلام می‌شود.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نحوه تجلیل از برگزیدگان نیز اظهار کرد: جوایز برگزیدگان کشوری در قالب همایشی اهدا خواهد شد که با برنامه‌ریزی اداره کل آموزش، در دهه نخست دی‌ماه و هم‌زمان با میلاد حضرت امام علی(ع) برگزار می‌شود.

برگزاری آزمون در چهار سرفصل و ۲۷ رشته

ارباب‌سلیمانی با تشریح ساختار رشته‌های این دوره گفت: آزمون در چهار سرفصل اصلی و مجموعاً ۲۷ رشته طراحی شده است.

وی نخستین سرفصل را «کارویژه آزمون» عنوان کرد و افزود: حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح در این بخش مورد توجه قرار گرفته و به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی درباره سرفصل دوم با عنوان «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» اظهار کرد: این بخش شامل ۱۴ رشته است که ۱۳ رشته به حفظ و مفاهیم بخش‌های مختلف قرآن کریم اختصاص دارد و یک رشته نیز حفظ و مفاهیم سوره‌های پرفضیلت را در بر می‌گیرد. آزمون این رشته‌ها به‌صورت کتبی برگزار می‌شود.

ارباب‌سلیمانی سوره‌های واقعه، یاسین، جمعه، فتح، ملک و الرحمن را از سوره‌های پرفضیلت در نظر گرفته‌شده برای این بخش برشمرد و گفت: مجموع این سوره‌ها از نظر محتوای آموزشی معادل یک جزء قرآن کریم در نظر گرفته شده است.

وی سرفصل سوم را «معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)» دانست و افزود: برای ترویج معارف و مفاهیم ناب و زندگی‌ساز قرآن و عترت، هفت رشته در این بخش پیش‌بینی شده که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: دو رشته از این بخش به اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید اختصاص دارد که شامل کتاب‌های «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» است. رشته «زندگی با آیه‌ها»، تدبر در قرآن کریم با محوریت سوره‌های انشقاق تا ناس، حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف مهدوی نیز دیگر رشته‌های این سرفصل هستند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمین سرفصل را «فصل تعالی» معرفی کرد و گفت: این بخش برای نخستین‌بار در آزمون سراسری قرآن و عترت طراحی شده و با هدف توسعه آموزش‌های تبلیغی و ترویجی قرآن برای علاقه‌مندان به این حوزه برگزار می‌شود.

وی پنج رشته این سرفصل را «قرآن و هوش مصنوعی»، «کنشگری قرآنی در فضای مجازی»، «قصه‌گویی برای کودکان»، «داستان‌نویسی قرآنی» و «تولید محتوای چندرسانه‌ای قرآن» عنوان کرد و افزود: آزمون این رشته‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

ارباب‌سلیمانی خاطرنشان کرد: محتوای آموزش و منابع رشته‌های مختلف از طریق سامانه آزمون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است و شرکت‌کنندگان می‌توانستند به‌راحتی به این منابع دسترسی پیدا کنند.

مشارکت ۱۲۷۴ مؤسسه قرآنی از ۸۹۳ شهر کشور

وی در تشریح میزان مشارکت مؤسسات و تشکل‌های مردمی در این دوره اظهار کرد: با وجود وقفه حدود هفت‌ساله در برگزاری آزمون و شرایط خاص کشور و کاهش یا توقف فعالیت برخی مؤسسات، استقبال خوبی از این رویداد صورت گرفته است.

ارباب‌سلیمانی گفت: نزدیک به ۷۵ درصد مشارکت‌کنندگان این آزمون از میان قرآن‌آموزان مؤسسات و تشکل‌های قرآنی هستند و در مجموع یک‌هزار و ۲۷۴ مؤسسه قرآنی از ۸۹۳ شهر کشور در این دوره مشارکت کرده‌اند.

وی با اشاره به سیاست عدالت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از نمودهای تحقق عدالت فرهنگی، فراهم کردن امکان حضور و مشارکت علاقه‌مندان در سراسر کشور است. علاوه بر مؤسسات و مراکز قرآنی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، خانه‌های قرآنی، دارالقرآن‌های آستان‌های مقدس، مدارس، دانشگاه‌ها، پایگاه‌های قرآنی بسیج و حوزه‌های علمیه قم نیز در این آزمون مشارکت دارند.

ثبت‌نام بیش از ۸۸ هزار داوطلب در آزمون

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع سنی و تحصیلی شرکت‌کنندگان گفت: داوطلبانی از متولدین دهه‌های مختلف، از سال ۱۳۳۰ به بعد، در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان از مقطع ابتدایی تا دکتری و تحصیلات حوزوی متفاوت است و حتی افرادی از گروه سنی پیش‌دبستانی که حافظ جزء سی قرآن کریم هستند، در این رویداد حضور دارند.

وی تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان را ۸۸ هزار و ۸۵۵ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۲۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده مشارکت و تحرک قابل توجه بانوان در فعالیت‌های قرآنی است.

ارباب‌سلیمانی با اشاره به تعداد ثبت‌نام‌ها بر اساس رشته گفت: مجموع ثبت‌نام‌ها در رشته‌های مختلف به ۱۱۹ هزار و ۵۶۳ نفررشته رسیده است؛ به این معنا که برخی داوطلبان در بیش از یک رشته ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درباره تفکیک شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف آزمون اظهار کرد: حدود ۵۸ هزار و ۴۰۶ نفر در بخش کتبی و پنج‌هزار و ۷۱۴ نفر در بخش الکترونیکی ثبت‌نام کرده‌اند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشته‌های پرطرفدار این دوره گفت: رشته حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح بیشترین میزان استقبال را داشته است. در این بخش، تفسیر آیات نورانی سوره فجر با بیان استاد قرائتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، حفظ و مفاهیم جزء سی و در رتبه سوم حفظ و مفاهیم جزء اول قرآن کریم قرار دارند.

وی با بیان اینکه در بخش مفاهیم، درک صحیح ترجمه و مفهوم آیات مورد توجه است، افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند از ترجمه‌های معتبر قرآن کریم، از جمله ترجمه استاد انصاریان، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مشکینی و دکتر حداد عادل استفاده کنند و به درک درست مفاهیم آیات برسند.

ارباب‌سلیمانی استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی را به‌ترتیب دارای بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کننده معرفی کرد.

آمادگی ۳۸۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور

وی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی حوزه‌های امتحانی گفت: بر اساس آخرین آمار، ۳۸۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور برای برگزاری این آزمون آماده شده‌اند و تاکنون بیش از دو هزار نفر نیز برای همکاری در بخش‌های مختلف اجرایی اعلام آمادگی کرده‌اند.

ارباب‌سلیمانی افزود: حوزه‌های امتحانی آمادگی کامل خود را برای برگزاری آزمون اعلام کرده‌اند. سؤالات طراحی و چاپ شده و با نظارت کامل حراست و بخش‌های نظارتی، به همراه پاسخ‌نامه‌ها به استان‌ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه برگزاری آزمون نیز به‌صورت مکتوب و از طریق وبینار برای تمامی مسئولان آزمون تشریح و ارسال شده است تا عوامل اجرایی با تمام جزئیات و مراحل برگزاری آشنایی کامل داشته باشند و آزمون در شرایط مطلوب برگزار شود.

نظارت بر سلامت و کیفیت برگزاری آزمون

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر سلامت و کیفیت آزمون اظهار کرد: تمامی مراحل این رویداد، از ثبت‌نام تا طراحی و تصحیح سؤالات، با رعایت استانداردهای آزمون‌های معتبر انجام شده است. همچنین با کارشناسان و عوامل برگزارکننده آزمون‌های ملی مشورت شده و از نظرات تخصصی آنان برای ارتقای کیفیت این آزمون استفاده کرده‌ایم.

وی افزود: حراست و دستگاه‌های نظارتی نیز مشارکت جدی در این فرایند دارند. علاوه بر این، برای روز برگزاری آزمون در ۲۸ آبان‌ماه، برای هر حوزه امتحانی ارزیاب و ناظر تعیین شده است تا روند اجرای آزمون به‌درستی بررسی و کنترل شود.

ارباب‌سلیمانی در پایان با قدردانی از همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها گفت: این مجموعه‌ها از ابتدای آغاز برنامه در حوزه اطلاع‌رسانی، هماهنگی و اجرای آزمون همراهی مؤثری داشته‌اند و به‌عنوان رؤسای ستادهای اجرایی آزمون در استان‌ها نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

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