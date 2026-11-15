به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات نظامی پیاپی در یمن، از تشدید درگیری‌ها با تجمعات نظامی مورد حمایت عربستان خبر می‌دهد. در همین چارچوب، نیروهای مسلح یمن از اجرای عملیات موشکی و حملات به مواضع نظامی، مراکز فرماندهی و تحرکات نیروهای وابسته به عربستان خبر داده‌اند.

سرتیپ خالد غراب، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با شبکه المسیره درباره بیانیه «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در خصوص هدف قرار دادن تجمعات نظامی تحت فرماندهی «بدر الحربی»، افسر سعودی، در منطقه خرز استان لحج با موشک‌های بالستیک، این عملیات را بخشی از روند حملات پیاپی روزهای اخیر دانست که شامل مواضع نظامی در جبل حدید، البریقه، رأس العاره، جبل الخرج و اردوگاه خرز بوده است.

این کارشناس نظامی توضیح داد: هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و اتاق‌های عملیات از اهمیت نظامی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این مکان‌ها مسئولیت مدیریت تحرکات، هماهنگی مأموریت‌ها و هدایت نیروها را بر عهده دارند. تکرار حملات به این مواضع، ساختار فرماندهی و کنترل را با چالش مواجه می‌کند و بر توانایی تجمعات برای حرکت مطابق با برنامه‌های پیشین اثر می‌گذارد.

وی افزود: برتری در تعداد نیروها، خودروها و زره‌پوش‌ها لزوماً نتیجه نبرد را تعیین نمی‌کند، به‌ویژه زمانی که رویارویی با عملیاتی مبتنی بر سلاح‌های ویژه و طرح‌های تاکتیکی حساب‌شده باشد.

به گفته وی، ماهیت این عملیات نشان‌دهنده سطحی از تجربه در اجرای حملات و انتخاب اهدافی با تأثیر نظامی مستقیم است.

غراب اشاره کرد: منطقه خرز و اردوگاه آن به دلیل موقعیت جغرافیایی و اتصال به مناطقی چون رأس العاره، السقیه، بنی بکر و تا حومه ذباب، موقعیت مهمی در نقشه استقرار نظامی نیروهای مورد حمایت عربستان دارد.

تحولات میدانی در این منطقه، گزینه‌های نیروهای مستقر در آن را محدود کرده است.

وی افزود: حملات پیاپی، شماری از افسران سعودی را وادار به ترک مواضع خود کرده است؛ برخی از آن‌ها به سمت عدن عقب‌نشینی کرده‌اند و گزارش‌های محلی از بازگشت برخی دیگر به عربستان حکایت دارد.

این کارشناس نظامی با اشاره به اینکه عملیات مسیرهای متعددی را در پیش گرفته است، گفت: پیشروی به سمت اردوگاه خرز و تحرکات در محورهای کهبوب و ذباب بخشی از این عملیات است که با هدف تحکیم کنترل بر مسیرهای تحرک و جلوگیری از بازسازی صفوف نیروهای مورد حمایت سعودی انجام می‌شود.

وی افزود: این عملیات با حملاتی دیگر به فرودگاه‌ها، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی در عمق خاک عربستان همزمان بوده که نشان‌دهنده گسترش دامنه اهدافی است که در بیانیه‌های نظامی یمن مطرح می‌شود.

غراب خاطرنشان کرد: شمار عملیات در ده روز نخست نوامبر از ۵۲ عملیات فراتر رفته است؛ میانگینی بیش از پنج عملیات در روز.

وی معتقد است این رقم، از افزایش سرعت فعالیت نظامی و گستردگی حوزه‌هایی که حملات به آن‌ها انجام می‌شود، خبر می‌دهد؛ چه در مواضع تجمع نظامی و چه در تأسیسات حیاتی.

وی تصریح کرد: هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی، توانایی ریاض را برای بهره‌گیری از گزینه‌های جایگزین جهت عبور از چالش‌های دریایی محدود می‌کند و فشارهای تازه‌ای بر بخش انرژی وارد می‌آورد.

این کارشناس نظامی به تأثیرات عملیات یمن بر حریم هوایی عربستان اشاره کرد و گفت: میزان تأثیر در مناطق مختلف از جمله ریاض، دمام و مناطق جنوبی متفاوت است و در برخی مناطق به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی تأثیرات دریایی در جنوب دریای سرخ را نیز گسترده و شامل طیف وسیعی از تحرکات و مواضع توصیف کرد.

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