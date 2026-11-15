به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به نقش وسوسه‌های شیطانی در درگیری‌های فردی و اجتماعی، شناخت دشمن و تقویت ارتباط با خداوند را از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این تهدیدها دانست.

وی با بیان اینکه کید و نقشه شیطان در برابر انسانی که خود را در پناه خداوند قرار داده ضعیف است، اظهار داشت: شیطان از نقاط ضعف انسان برای ایجاد لغزش و اشتباه استفاده می‌کند و گاهی با افزایش اندک فشارها و وسوسه‌ها، انسان را از آستانه تحمل خود خارج می‌سازد. از همین رو، در روایات نیز هنگام گرفتارشدن به خشم و اضطراب، پناه بردن به خداوند توصیه شده است.

پناهیان با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره آمریکا به‌عنوان «شیطان بزرگ» تصریح کرد: این تعبیر صرفاً یک ناسزا نبود، بلکه ناظر به واقعیتی قرآنی درباره نقش‌آفرینی جریان‌های بزرگ دشمنی در برابر جبهه حق است. قرآن کریم از شیاطینی سخن می‌گوید که به دوستان خود الهام می‌کنند تا با مؤمنان به مجادله برخیزند و با ایجاد شبهه و تحریف حقیقت، آنان را از مسیر درست دور کنند.

وی با اشاره به ماجرای صفین و شیوه‌های تبلیغاتی جبهه باطل افزود: گاهی حتی از سخنان حق و آیات قرآن نیز برای ایجاد انحراف و اختلاف سوءاستفاده می‌شود؛ چنان‌که در ماجرای حکمیت، آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» به‌گونه‌ای نادرست در برابر امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کار گرفته شد. بنابراین، صرف شنیدن یک سخن دینی یا قرآنی برای تشخیص حق کافی نیست و انسان به بصیرت و شناخت درست نیاز دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انسان نمی‌تواند در دنیا از مخالفت‌ها و مجادله‌های جریان باطل در امان باشد، خاطرنشان کرد: حتی پیامبران الهی نیز با دشمنی و شبهه‌افکنی روبه‌رو بودند و هیچ سخن حقی نیست که جریان باطل نتواند در برابر آن بهانه یا شبهه‌ای مطرح کند. البته این مسئله به معنای کنارگذاشتن مراقبت از رفتار نیست، بلکه ضرورت هوشیاری و پناه بردن به خدا را بیشتر می‌کند.

پناهیان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معنوی قرآن کریم، قرائت سوره جن و توجه به آموزه‌های آن را زمینه‌ای برای شناخت بهتر عالم غیب دانست و با استناد به تفسیر علامه طباطبایی از آیات این سوره گفت: بر اساس این تفسیر، پس از بعثت پیامبر اکرم(ص)، راه‌های استراق سمع شیاطین از اخبار آسمانی محدود شد و آیات سوره جن از تحولات این عالم و ناتوانی آنان در دسترسی به اخبار حکایت دارد.

وی با تأکید بر اینکه اعتقاد به عالم غیب نباید موجب اضطراب یا گرفتارشدن در دام مدعیان علوم غریبه و جنگیری شود، افزود: در کنار شناخت وسوسه‌های شیطانی، باید به نقش حمایتی فرشتگان الهی نیز توجه داشت؛ قرآن کریم از یاری فرشتگان به مؤمنان در جبهه حق سخن گفته است و این حمایت‌های غیبی بخشی از نظام الهی در یاری بندگان است.

سخنران حرم مطهر در پایان، با تأکید بر ضرورت استعاذه، شناخت دشمن و تقویت ایمان به عالم غیب، تمسک به اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام را راهی برای قرارگرفتن در پناه اولیای الهی و مصون‌ماندن از شر وسوسه‌ها و توطئه‌های شیطانی دانست.