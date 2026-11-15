به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی (ره) در جمع بانوان سوگوار فاطمی، با بیان اینکه زندگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در ولایت‌مداری و بندگی خدا خلاصه می‌شود، گفت: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به معنای واقعی کلام، بنده خداوند بودند و هر چه خداوند امر کرده بود، این بانو به‌صورت مطلق و بدون چون‌وچرا در زندگی خویش اجرا کردند و با وجود عمر کوتاه ۱۸ ساله، زندگی ایشان در بندگی خدا با ابدیت برابر است.

تربیت ولایت‌مدارانه فرزندان؛ سیره تربیتی فاطمی

وی با تأکید بر اینکه این بانوی عظیم‌الشأن نه‌تنها جانفدا و شهیده راه ولایت هستند، بلکه در زندگی خود فرزندانشان را نیز ولایت‌مدار و بنده خدا تربیت کردند، گفت: مراد از «لؤلؤ و مرجان» در قرآن، همین سیره تربیتی فاطمی است.

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت تصریح کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها فرزندان خود را در مسیر بندگی خدا تربیت کردند؛ برای نمونه، فرستادن امام حسن مجتبی علیه‌السلام در کودکی به مسجد برای گوش فرا دادن به سخنان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرالمؤمنین علیه‌السلام، بیدار کردن بچه‌ها برای احیای شب‌های قدر، بیان سرگذشت انبیا برای فرزندان، کمک به مسکین و فقیر، نذر برای برطرف شدن بیماری حسنین علیهماالسلام و کمک به نیازمندان، تنها نمونه‌های مشهور این سیره در جامعه هستند.

مظلومیت حضرت زهرا(س) و دلسوزی برای هدایت امت

مؤمنی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در تاریخ بسیار مظلوم هستند و بسیار مظلومانه از سوی امت رسول خدا مورد جفا قرار گرفتند، گفت: اما این جفا موجب نشد که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از امت کینه به دل بگیرد؛ بلکه ایشان همواره برای هدایت امت دلسوزی کرده و با وجود اینکه می‌توانستند مردم زمان خود را نفرین کنند، هرگز امت را نفرین نکرده و همواره دلسوز امت در مسیر هدایت بوده و با سخنرانی در مسجد، دشمنی شیطان، نفاق و حسد را گوشزد کرده و به آنان یادآور شدند که امامت و تبعیت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام به‌عنوان امام، شرط هدایت و قرار گرفتن در صراط حیات طیبه و دور نشدن از سیره نبوی است.

دلسوزی حتی برای دشمنان

وی ادامه داد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و امیرالمؤمنین علیه‌السلام حتی نسبت به دشمنان خود دلسوز بودند و زمانی که افرادی درب خانه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را آتش زده و پهلوی و صورت ایشان را شکسته بودند، وقتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام به واسطه اصرار آن دو نفر، اجازه عیادت خواستند، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در اوج مظلومیت باز هم ولایت‌مدارانه فرمودند چون اینجا خانه علی علیه‌السلام است، برای عیادت داخل شوند؛ ولی حضرت هرگز آنان را نبخشیدند و از آنان به خاطر انحراف از مسیر ولایت بسیار ناراحت بوده و از پشت پرده از آنان روی برگرداندند.

رسالت بانوان امروز؛ تربیت نسل ولایت‌مدار

کارشناس معارفی آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به اینکه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نه به‌عنوان همسر، بلکه به‌عنوان امام بسیار تبعیت کرده و نسبت به امام زمان عصر خود بسیار ولایت‌مدار بودند، یادآور شد: رسالت بانوان امروز تنها جانفدایی و ولایت‌مداری نیست؛ بلکه بانوان جامعه امروز با تربیت فرزندان ولایت‌مدار و ازدیاد نسل شیعه به تأسی از سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، می‌توانند بیشترین کمک و همراهی را نسبت به امام زمان خود داشته باشند؛ هرچند بانوان جامعه ایرانی چه در میدان دفاع از ولایت و چه در حمایت از ولایت و انقلاب اسلامی به‌عنوان انقلاب بسترساز ظهور، با حضور پررنگ خود موجب یأس و ناامیدی دشمنان شده و نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته‌اند.

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