به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی ریاست و اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور، با هدف بررسی چالش‌های موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت بحران‌های نوظهور و همچنین پایش سلامت باغات آستان مقدس بانوی کرامت در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد.

همچنین در حاشیه این نشست اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور از باغات موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در منطقه علی‌آباد سراجه بازدید و ضمن ارزیابی وضعیت باغات آستان مقدس، راهکارهای علمی و تخصصی برای بهبود شرایط باغ‌ها و افزایش راندمان تولید بررسی شد.

این برنامه با هدف بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی محققان برجسته کشور و تقویت بنیه دفاعی درختان در برابر تنش‌ها و تهدیدهای پیش‌رو برگزار شد.

همچنین موضوعاتی از جمله ارتقای بهره‌وری منابع آب، اصلاح و بهبود خاک، کنترل اصولی آفات و بیماری‌ها و بررسی عارضه‌های فیزیولوژیکی درختان پسته مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست تخصصی، بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل و چالش‌های باغات و اولویت‌بندی اقدامات باغی تأکید شد؛ اقداماتی که می‌تواند با تکیه بر دانش روز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، زمینه‌ساز افزایش سلامت و پایداری باغات، بهبود عملکرد درختان و ارتقای راندمان تولید باشد.