به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دین‌محمد جاوید، از استادان شناخته‌شده شیعه در دانشگاه‌های کابل، به‌تازگی از سوی مأموران اطلاعاتی طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع آگاه در کابل به خبرنگار ابنا گفت که این استاد دانشگاه بامداد روز جمعه (۲۲ آبان) در منطقه سرکاریز، واقع در غرب کابل، به دلایل نامشخص بازداشت شده است.

این منبع از ارائه جزئیات بیشتر درباره چگونگی بازداشت و وضعیت فعلی آقای جاوید خودداری کرد. مسئولان طالبان نیز معمولاً در چنین مواردی اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری افراد منتشر نمی‌کنند.

بازداشت این چهره علمی و فرهنگی، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت و وضعیت امنیتی او به وجود آورده است. نزدیکان دین‌محمد جاوید خواستار روشن‌شدن وضعیت وی و آزادی هرچه سریع‌تر او شده‌اند.

آقای جاوید طی سال‌های گذشته در چندین دانشگاه کابل، از جمله دانشگاه ابن‌سینا در منطقه کارته چهار، به تدریس اشتغال داشته است.

نزدیکان این استاد دانشگاه، او را از چهره‌های تأثیرگذار علمی و فرهنگی افغانستان می‌دانند. به گفته آنان، جاوید پس از سقوط کابل نیز با وجود دشواری‌های فراوان، در کنار مردم و دانشجویان باقی ماند و با اینکه امکان ترک افغانستان برایش فراهم بود، ترجیح داد در روزهای سخت در کنار هم‌وطنانش بماند.

دین‌محمد جاوید در طول فعالیت‌های علمی و فرهنگی خود چندین اثر تألیف و منتشر کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های «زن در تاریخ افغانستان» و «تفسیر کلام جاوید» اشاره کرد.

بازداشت استادان و فعالان فرهنگی در افغانستان

بازداشت دین‌محمد جاوید نخستین مورد از بازداشت استادان دانشگاه در کابل از سوی طالبان نیست. از زمان بازگشت این گروه به قدرت، ده‌ها استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و رسانه‌ای بازداشت و زندانی شده‌اند؛ روندی که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی را نیز به دنبال داشته است.

یوناما و سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش‌های اخیر خود نسبت به ادامه سرکوب و محدودیت‌ها علیه خبرنگاران، فعالان دینی-فرهنگی و اهالی رسانه از سوی طالبان هشدار داده‌اند.

................

پایان پیام/