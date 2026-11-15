به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی فضل‌الله با تأکید بر ضرورت برگزاری گفت‌وگوهای ثمربخش درباره مسائل ملی لبنان، گفت: این کشور بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوهایی نیاز دارد که به حفاظت از کشور، تقویت وحدت داخلی و حفظ صلح و آرامش اجتماعی کمک کند.

فضل‌الله این سخنان را در نشست گفت‌وگومحوری با عنوان «اهمیت حیا در اسلام» در مرکز اسلامی فرهنگی منطقه حاره حریک بیان کرد و در پاسخ به پرسش‌هایی درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه، به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی درباره گفت‌وگوهای جاری در لبنان و میزان اثربخشی آن‌ها، بر ضرورت برگزاری نشست‌های واقعی و جدی با هدف دستیابی به نقاط مشترک تأکید کرد و گفت: این گفت‌وگوها نباید به دیدارهای تشریفاتی و نمایشی، تعارفات، عکس یادگاری و ثبت امتیازهای سیاسی محدود شود.

فضل‌الله از همه طرف‌ها خواست مسائل مطرح‌شده را با در نظر گرفتن منافع ملی بررسی کنند، از خودمحوری فاصله بگیرند و به نگرانی‌ها و دغدغه‌های طرف‌های مختلف گوش بسپارند.

وی همچنین بر ضرورت برخورداری از حکمت و تلاش برای جلوگیری از هرگونه تنش که ممکن است زمینه‌ساز فتنه شود، تأکید کرد و هشدار داد که چنین تنش‌هایی به سود هیچ‌کس نیست و می‌تواند زمینه مداخله‌های خارجی را فراهم کند.

ضرورت ادامه حضور نیروهای یونیفل و نقش ارتش لبنان

علامه فضل‌الله درباره چالش‌های مرتبط با پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) نیز بر ضرورت تداوم حضور این نیروها تأکید کرد و گفت: با وجود برخی ملاحظات درباره عملکرد یونیفل، این نیروها شاهد بسیاری از جنایت‌ها و نقض‌هایی بوده‌اند که رژیم صهیونیستی مرتکب شده است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای ناکام گذاشتن تلاش‌ها با هدف حفظ نیروهای یونیفل یا یافتن جایگزینی برای آن‌ها اقدام می‌کند، اظهار داشت: نبود این نیروها ممکن است خلأ امنیتی ایجاد کند که دشمن از آن برای تثبیت اشغالگری خود بهره ببرد و زمینه را برای هماهنگی امنیتی مستقیم با ارتش لبنان فراهم سازد؛ موضوعی که ارتش لبنان آن را نمی‌پذیرد.

فضل‌الله از دولت لبنان خواست همه توان دیپلماتیک خود را برای تحقق این هدف به کار گیرد و از تمام مسیرهای ممکن پیگیری کند؛ زیرا دولت در قبال فراهم کردن زمینه بازگشت ساکنان به سرزمین‌هایشان مسئولیت دارد.

وی در ادامه، ارتش لبنان را نماد وحدت این کشور و یکی از ارکان اصلی حفاظت از امنیت داخلی دانست و آن را ضامن ثبات و آرامش در عرصه داخلی توصیف کرد.

این عالم لبنانی با ابراز تعجب از کارزارهایی که هر از گاهی علیه ارتش به راه می‌افتد، نسبت به تلاش‌ها برای تضعیف این نهاد یا کشاندن آن به رویارویی و اختلاف با گروه‌ها و جریان‌های مختلف هشدار داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد طرح‌های تقسیم لبنان و نظام فدرالی همچنان در ذهن و آرزوهای برخی افراد حضور دارد و بر طموحات آنان تأثیر می‌گذارد.

هشدار درباره تلاش‌ها برای کشاندن منطقه به جنگ

علامه فضل‌الله در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شرایط مبهم و نامشخص منطقه، گفت: منطقه در مرحله‌ای از سردرگمی و نبود چشم‌انداز روشن قرار دارد؛ شرایطی که نتایج انتخابات در آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز بر آن تأثیر گذاشته است.

وی ابراز نگرانی کرد که طرف‌هایی که پیش‌تر طبل جنگ را به صدا درآورده بودند، همچنان گزینه‌هایی در اختیار داشته باشند که برای کشاندن منطقه به جنگ از آن‌ها استفاده کنند؛ هرچند توانایی آن‌ها برای اقدام در این زمینه محدودتر شده است.

فضل‌الله در پایان بر ضرورت ادامه تلاش‌ها و تسلیم نشدن در برابر احساس ضعف در مقابل دیگران تأکید کرد و خواستار مواجهه با چالش‌ها بر پایه مسئولیت‌پذیری و حکمت شد.

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