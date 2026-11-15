به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: این ایام مصادف بود با سالروز شهادت سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای جان بر کف نیروی هوافضای سپاه، که به روز ملی هوافضا نامگذاری شده است. این روز را به همه همرزمان خودم که روزی توفیق همسنگری با ایشان را داشتم، فرماندهان و خانواده‌های معزز شهدای این نیروی تاریخ‌ساز تبریک عرض می‌کنم.



وی ادامه داد: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نیروی هوافضا، ترکیبیست از تجربه جوانان دهه ۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰؛ سازمانی که با تکیه بر سنت الهی و شعار «وَلَکنَّ اللهَ رَمی»، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم سفاک صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران و ملت‌های آزاده منطقه و جهان بخصوص کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است. در سایه دستاوردها و مجاهدت‌های این نیرو و همه نیروهای مسلح کشورمان، همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر ۷ شرط منطقی ما که نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران است را بپذیرند، مسیر توافق باز است، اما اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده نیروهای مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده آن‌ها و دود جنگ جدید به چشم خیلی‌ها خواهد رفت.



وی افزود: البته اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامیست. کسی که به‌دلیل ترس از سایه تهدیدها، از خانه خود به پناهگاه‌های نظامی گریخته، بهتر است به‌جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیکش در خلیج فارس بیاندیشید. همانطور که پیش از این نیز تأکید کرده بودم، اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمام‌عیار از سفره مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ مقاومت کرده‌اند، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه همه ما مسئولان است.



قالیباف گفت: اگر گاهی بدلیل تورم، افزایش قیمت یک‌کالا اجتناب ناپذیر است، چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از نبودنظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه‌های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح‌های ضربتی اصلاح کنند. در این زمینه از کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی میخواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم عزیز درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت‌ها و بازار آماده و ارائه کنند.



وی افزود: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است، بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملیست که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می‌شود. البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و به‌گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.



رئیس مجلس با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت‌ام‌جی‌ال دهلران اظهار کرد: مطلع شدیم شب گذشته شماری از کارکنان شریف شرکت‌ام‌جی‌ال دهلران در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس جان خود را از دست دادند. ضمن تسلیت این حادثه به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان و به‌ویژه مردم شریف، شهیدپرور، غیور و متدین استان ایلام، برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل مسئلت میکنم.



وی همچنین با اشاره به درگذشت پدر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، گفت: هفته گذشته مطلع شدیم پدر گرامی آقای مهرداد لاهوتی که پدر دو شهید نیز بودند، به رحمت ایزدی پیوستند. ضمن تسلیت این مصیبت به آقای لاهوتی و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم نیز طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

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