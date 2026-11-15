به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که دانشگاه کابل از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا پنجشنبه ۲۸ آبان تعطیل شده است؛ اقدامی که هم‌زمان با تدارک نشستی با حضور شماری از مولوی‌های نزدیک به طالبان برای اعلام حمایت از هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، صورت می‌گیرد.

به گفته این رسانه‌ها در پی این تصمیم، دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه کابل مجبور به ترک محل اقامت خود شده‌اند. شماری از دانشجویان به خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک منتقل شده‌اند و برخی دیگر نیز برای یافتن محل اقامت موقت با مشکل مواجه شده‌اند.

رسانه‌های افغانستان تأکید کردند، قرار است در این نشست درباره فرمان‌های هبت‌الله آخوندزاده (رهبر طالبان)، قانون امر به معروف و نهی از منکر و کتاب «عقیده اهل سنت و جماعت» (تألیف رهبر طالبان) بحث و تبادل نظر شود. همچنین گزارش‌هایی درباره تلاش برگزارکنندگان برای جلب حمایت روحانیون از سیاست‌ها و دستورهای رهبر طالبان منتشر شده است.

برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به این‌که هدف این گردهمایی، اعلام حمایت از هبت‌الله آخوندزاده و تأکید بر اجرای کامل فرمان‌های او است، تأیید کردند که تدابیر امنیتی در اطراف دانشگاه کابل و محل برگزاری نشست افزایش یافته است.

با این حال، در اطلاعیه رسمی دانشگاه کابل درباره تعطیلی پنج‌روزه، علت این تصمیم اعلام نشده و ارتباط آن با نشست یادشده در گزارش رسانه‌ها و به نقل از منابع آگاه مطرح شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرای فرمان‌های رهبر طالبان و مناسبات درونی این گروه در ماه‌های اخیر مورد توجه رسانه‌های افغانستان قرار گرفته است.

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