به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با جمعی از دانشجویان نخبه در بغداد، با اشاره به وضعیت عراق پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، بر ضرورت اطمینان‌بخشی به طیف‌های مختلف جامعه و تأکید بر اینکه عراق کشوری برای همگان است، تأکید کرد.

حکیم با اشاره به چالش‌های امنیتی عراق و ضرورت تداوم فعالیت‌های اطلاعاتی و آمادگی دائمی برای مقابله با هسته‌های خفته، بر اهمیت حل مسئله سلاح خارج از چارچوب حکومت، تحت هر عنوانی، تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که عراق نباید به مقر یا گذرگاهی برای تهدید کشورهای همجوار تبدیل شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن درخواست برای پایان تنش‌ها در منطقه، مقاومت ملت ایران را ستود.

حکیم با اشاره به اینکه حوادث منطقه به تغییرات بسیاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شده است، گفت عراق از جمله کشورهایی است که در پی کاهش تولید و صادرات نفت، بیشترین آسیب را متحمل شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی عراق در میانجیگری میان ایران و آمریکا، تأکید کرد که تفاهم بهتر از جنگ و قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ و نه صلح است.

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