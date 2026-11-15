به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت جانگداز حضرت صدیقه طاهره(س) مراسم سوگواری شهادت آن حضرت در مدرسه خانم الانبیاء نمایندگی المصطفی در کشور بورکینافاسو برگزار شد.

در این مراسم آقای فقیهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بورکینافاسو، مدیران تعداد از مراکز، اساتید، کارکنان، دانش آموختگان و طلاب نمایندگی جامعةالمصطفی حضور داشتند.

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت دعای افتتاح توسط شیخ سیدی ویدراغو، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حداد نماینده المصطفی در بورکینافاسو و استاد شیخ موسی تابصوبا از علمای بورکینافاسو، از برنامه‌های این مراسم بود.

محبان اهل‌بیت(ع) در ادامه با سینه زنی و ذکر اشعاری در مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) ایام سوگواری دخت نبی مکرم(ص) را گرامی داشتند.

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