به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان، در واکنش به بازداشت دو روحانی شیعه در هرات، از طالبان خواست به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند و این دو روحانی را آزاد کنند.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حجت‌الاسلام محمدآقا روحانی و حجت‌الاسلام محمدجواد رجب‌زاده، دو تن از روحانیون برجسته و امامان جمعه مدرسه علمیه صادقیه هرات، پس از برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بازداشت و زندانی شده‌اند.

حسینی مزاری با ابراز تأسف از این اقدام طالبان، تصریح کرد که این گروه با برخوردهای خود به اعتقادات مذهبی مردم تعرض می‌کند و با چنین اقداماتی به پایه‌های حکومت خود آسیب می‌زند.

رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان با اشاره به تجربه حکومت کمونیستی در افغانستان، تأکید کرد که بازداشت و حتی به شهادت رساندن علمای برجسته شیعه و سنی نتوانست پایه‌های حاکمیت آن حکومت را مستحکم کند.

وی در پایان از طالبان خواست به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند و محمدآقا روحانی و محمدجواد رجب‌زاده را هرچه سریع‌تر آزاد کنند.

گفتنی است مأموران اطلاعاتی طالبان دیروز (۲۳ آبان) با ورود به مدرسه علمیه صادقیه هرات، این دو روحانی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. منابع محلی، برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) را علت این بازداشت‌ها عنوان کرده‌اند.

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