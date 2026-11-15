به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موضوعات روز و مهم جامعه افغانستان در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، هر هفته از سوی علمای شیعه و سنی مطرح می‌شود، اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، اهمیت آموزش دختران و ممنوعیت تحصیل آنان از سوی حکومت طالبان است.

اهمیت آموزش و پرورش صحیح فرزندان از سوی خانواده‌ها، یکی از موضوعات خطبه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان غرب کابل، بود که روز جمعه (۲۲ آبان) به آن پرداخت و خانواده‌ها را مورد خطاب قرار داد.

حجت‌الاسلام عالمی در خطبه دوم تأکید کرد که یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های خانواده در قبال فرزندان، تعلیم و تربیت آن‌هاست و باید به این امر مهم به‌خوبی رسیدگی شود.

او با بیان اینکه اگر امروز در تربیت فرزندان کوتاهی، کم‌توجهی یا بی‌توجهی صورت گیرد، خانواده‌ها هم در دنیا و هم در آخرت مسئول خواهند بود، اظهار داشت که همه در قبال نسل آینده مسئول هستند و اگر این نسل، نسلی نابکار باشد، مسئولیت آن بر عهده همگان است. حجت‌الاسلام عالمی در ادامه به خانواده‌ها توصیه کرد که در زمینه تربیت و پرورش فرزندان و آموزش دینی، اسلامی و اخلاقی آنان کوتاهی نکنند.

امام جمعه شیعیان غرب کابل که از علمای شناخته‌شده و بانفوذ این منطقه است، در حالی به آموزش و پرورش فرزندان خانواده‌ها می‌پردازد که دختران بالاتر از کلاس ششم، از پنج سال پیش تاکنون از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نقش علما در زمینه فراگیری علوم دینی و جدید برای جامعه افغانستان، سازنده و تأثیرگذار است و لازم است این موضوع بر اساس آموزه‌های دین اسلام از سوی علما در خطبه‌های نماز جمعه مورد توجه قرار گیرد.

مطرح‌نکردن برخی از مشکلات مهم، همچون ممنوعیت تحصیل دختران و نقش آن در رشد جامعه سالم، شاید ناشی از فشارهای حکومت طالبان باشد؛ اما پرسش این است که نقش علما در برابر این ممنوعیت و ظلم و بی‌عدالتی چیست؟ آیا حامد کرزی و برخی شخصیت‌های دیگر افغانستان که به هر مناسبت بازگشایی مدارس برای دختران این کشور را مطالبه می‌کنند، مورد بازخواست و فشار طالبان قرار نمی‌گیرند؟

برای مردم افغانستان و جامعه جهانی روشن است که عموم مردم و به‌ویژه جامعه تشیع افغانستان به فراگیری علوم جدید اشتیاق دارند و طی بیش از دو دهه گذشته در سطح داخلی و بین‌المللی پیشتاز بوده و به قله‌های بلند دانش رسیده‌اند. در همین راستا، پس از ممنوعیت آموزش دختران، بسیاری از بزرگان جامعه شیعه، کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی صدای اعتراض خود را بلند کردند، اما علمای شیعه و سنی افغانستان که رهبری معنوی جامعه را بر عهده دارند، آنگونه که انتظار می‌رفت مطالبه و دادخواهی نکردند.

به نظر می‌رسد مسئولیت دینی و انسانی علما ایجاب می‌کند که در کنار سایر موضوعات مهم، بدون هراس و با در نظر گرفتن مصالح جمعی و خواست مردم، درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران سخن بگویند و مقامات را متوجه وظایف خود در قبال نیمی از پیکر جامعه افغانستان بسازند.

...............

پایان پیام/