خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: خبر دادن از مرگ یک عزیز به کودک، یکی از حساس‌ترین و دشوارترین لحظات در نظام تربیتی خانواده است. بی‌تردید، نحوه‌ی بیان این حقیقتِ دردناک، نقشی تعیین‌کننده در سلامت روان کودک در آینده خواهد داشت.

برای بررسی دقیق‌ترِ آداب و روش‌های مواجهه با این سوگ با همراهیِ کارشناسِ و روان شناس حوزه‌ی کودک، حجت‌الاسلام محمد ظریفی، تلاش کرده‌ایم مسیرِ صحیحِ این مواجهه را ترسیم کنیم. امید که چراغی باشد برای گذار از این مسیرِ دشوار.

* کودکان خردسال گاهی تصور می کنند چون من بچه بدی بودم یا حرف مامان و بابا رو گوش نکردم، او رفت یا مرد؛ چطور باید این گره ذهنی و عذاب وجدان را باز کرد؟

این عذاب وجدان به دلیل دو ویژگی طبیعی در ذهن کودکان خردسال شکل می گیرد: خودمحوری شناختی و تفکر جادویی. کودک گمان می کند جهان حول رفتارها و فکرهای او می چرخد و شیطنت، لجبازی یا حتی عصبانیت لحظه ای او باعث اتفاقی به این بزرگی شده است. گاهی هم این احساس گناه به شکل حسرت بابت کارهایی است که فکر می کند می توانسته برای پدر یا مادرش انجام دهد و نداده است.

از طرفی، برای ذهن کودک پذیرش اینکه حوادث تلخ خارج از کنترل انسان رخ می دهند بسیار ترسناک است؛ به همین دلیل ناخودآگاه تقصیر را به گردن خودش می اندازد تا حس کند اگر بچه خوبی باشد می تواند جلوی اتفاقات بعدی را بگیرد.

برای باز کردن این گره نباید منتظر بمانیم کودک خودش بپرسد. باید پیش دستانه، صریح و در چند نوبت به او اطمینان دهیم که هیچ حرف، کار، کم کاری یا فکر بدی از طرف او باعث مرگ والد نشده است. به زبان ساده توضیح دهیم که مرگ فقط وقتی رخ می دهد که بدن به دلیل یک بیماری جدی یا حادثه شدید از کار بیفتد و تاکید کنیم که پدر یا مادر با تمام وجود او را دوست داشته و هیچ دلخوری از او نداشته است.

در کنار این گفتگو، می توانید از کودک بخواهید برای تخلیه این حرف های نگفته، نامه ای برای پدر یا مادرش بنویسد یا نقاشی ای برایش بکشد.

* آیا اجازه دادن به کودک برای حضور در مراسم خاکسپاری، دیدن پیکر والد یا رفتن به آرامستان از نظر علمی توصیه می شود؟ در چه شرایطی دیدن یا ندیدن به مصلحت کودک است؟

برخلاف این تصور رایج که بچه ها نباید در مراسم سوگواری شرکت کنند، در روان‌شناسی سوگ حضور اختیاری و آگاهانه کودک در مراسم وداع و آرامستان نه تنها آسیب زا نیست، بلکه به عینی سازی واقعیت مرگ کمک می کند و مانع شکل گیری خیال پردازی های طولانی درباره بازگشت والد می شود. اما شرط اصلی، آمادگی قبلی و نبود اجبار است.

دیدن پیکر یا حضور در مراسم زمانی به مصلحت کودک است که خود کودک مایل باشد، ظاهر پیکر آسیب دیده و متلاشی نباشد و پیشاپیش برایش توضیح داده شود که جسم بی جان سرد و بی حرکت است، نفس نمی کشد و دردی حس نمی کند.

در مقابل، اگر مراسم سرشار از فریاد، غش و بی تابی های مهارنشده است، بردن کودک به قلب این فضا او را دچار وحشت می کند. بهتر است یک بزرگسال آرام فقط مسئول همراهی کودک باشد تا هر لحظه که کودک خسته یا مضطرب شد، او را به محیطی آرام ببرد. از نظر تربیتی هم آیین های وداع در فرهنگ اسلامی برای معنا دادن به سوگ و پیوند عاطفی است؛ سپردن یک نقش ساده و آرام مثل گذاشتن شاخه گل یا خواندن یک فاتحه کوتاه، حس ناتوانی کودک را کاهش می دهد و به او آرامش می بخشد.

سمیرا گل‌کار/ خبرگزاری بین‌المللی ابنا